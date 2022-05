Tamponamento tra quattro veicoli in sopraelevata, traffico mattutino nel caos

Genova. Traffico quasi bloccato per oltre un’ora questa mattina sulla sopraelevata di Genova per un incidente avvenuto intorno alle 8, in piena ora di punta.

Quattro i veicoli coinvolti in un tamponamento a catena in direzione levante, tamponamento che per fortuna non ha visto feriti. Ma le operazioni di bonifica della carreggiata sono state impegnative.

Sul posto la polizia locale, e il carro-attrezzi che ha portato via due vetture, oltre ai soccorsi.

Sulla strada Aldo Moro si sono formate lunghe code con ripercussioni anche sull’uscita del casello di Genova Ovest.

Per traffico intenso code anche in direzione opposta, verso l’imbocco della A7 Genova Milano a Sampierdarena e il bivio per la A10.