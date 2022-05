Tamponamento in galleria sulla A12: ragazzo in codice rosso al San Martino

Genova. Gravi ripercussione per il traffico autostradale in A12 a seguito di un brutto incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 5 quando un auto si è scontrata con un camion all’interno di una galleria nel tratto compreso tra Nervi e Recco in direzione di Spezia.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto avrebbe urtato un furgone di un cantiere impegnato alla rimozione dei birilli: nello scontro ha avuto la peggio l’autista dall’auto, un trentenne, che ha riportato diversi traumi. Medicato dai medici del 118, è stato trasportato al San Martino di Genova in codice rosso.

La carreggiata è rimasta chiusa fino circa all 7, provocando non pochi disagi alla circolazione con code di diversi chilometri in entrambe le direzioni. Code che si aggiungono ai rallentamenti che si stanno verificando anche in A26 e in A7 per i cantieri in opera.