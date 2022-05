Taekwondo, Moreno Monticelli è campione nazionale universitario

Cassino. Grande inizio ai Campionati Nazionali Universitari primaverili di Cassino, nel Lazio, per il CUS Genova. La manifestazione, che quest’anno ha superato i 2.000 atleti iscritti e 3.000 i partecipanti, nel primo weekend di gare ha visto arrivare dal taekwondo ben quattro medaglie, a certificazione del grande apporto che, da sempre, questa disciplina porta al medagliere finale del Centro Universitario Sportivo genovese.

Sugli scudi la prestazione del classe 2001 Moreno Monticelli, tesserato per la Marassi Taekwondo, che ha trionfato nella categoria 80 kg vincendo ben quattro incontri, compresa la finale contro il rappresentante del CUS Napoli Barone affrontata in preda ai crampi. Si tratta del primo oro ai CNU per Monticelli, che nel suo personale palmarès vanta anche un argento assoluto conquistato a novembre e l’oro ai campionati regionali liguri messo in bacheca solo sette giorni prima a Quiliano. Per lui, che a livello giovanile ha anche rappresentato l’Italia ai campionati Europei del 2013, ora l’obiettivo sarà quello di ripetersi in Coppa Italia, il 7 giugno al Foro Italico a Roma.

Soddisfazioni anche dalle categorie femminili, con Sofia Ciarlo (Olimpia Savona) e Giulia Monteforte (Scuola Genova) che conquistano, rispettivamente, argento e bronzo nella categoria 49 kg. Per Ciarlo si tratta della seconda medaglia nazionale in stagione dopo il bronzo agli assoluti di novembre. Il podio della categoria avrebbe potuto essere tutto biancorosso se l’altra genovese in categoria, Brigida Bernardi (Marassi Taekwondo) non fosse uscita sconfitta ai quarti per un solo punto subito a un secondo dalla fine del match. Argento anche per la savonese Gaia Gavarone (Olimpia Savona), che torna così su un podio nazionale dopo il titolo assoluto conquistato nel 2019 a Casoria.

Si fermano invece prima della zona medaglia gli altri atleti del CUS Genova in gara: Veronica Monticelli, Yago Campanella Alvarez e Lorenzo La Corte.

Moreno Monticelli con il maestro Riccardo Persano