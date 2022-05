Susy De Martini nominata consulente (gratuita) del ministero della Salute sulla sanità marittima

Roma. Isabella Susy De Martini riceve dal ministero della Salute l’incarico a titolo gratuito di consulenza e studio in materia di sanità marittima e tutela della salute del personale navigante.

De Martini, medico di bordo, docente e già parlamentare europea nella VII Legislatura, entra così a far parte della squadra di esperti nominati dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa. Tra le tematiche sulle quali sarà chiamata a fornire il proprio contributo: indirizzo, coordinamento e verifica dei servizi sanitari di bordo, disciplina ed elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti, tutela della salute del personale marittimo, coordinamento aspetti sanitari Sasn, coordinamento con autorità ed iniziative internazionali.

“Sono molto orgoglioso di poter contare sulla professionalità, sulla competenza e sull’esperienza, riconosciuta a livello internazionale, dell’onorevole De Martini. Numerosi sono i progetti che ho intenzione di sviluppare in questo settore. Il primo lo abbiamo già presentato alcuni giorni fa proprio qui a Roma: la Scuola di Alta Formazione per i Medici di Bordo, con il corso che prenderà il via nel prossimo autunno”, ha commentato il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa.