Sturla, cinghiale ‘borseggiatore’ ruba la merenda dallo zaino dei bagnanti

Genova. Senza troppa cura nel non farsi notare, si è avvicinato agli asciugamani di alcuni bagnanti e, dopo un rapido diversivo, ha afferrato uno zaino da cui, in poche agili mosse, ha estratto il sacchetto della merenda, andandola a consumare pochi metri più in là, sotto lo sguardo basito dei presenti.

.L’episodio è avvenuto sulla spiaggia di Sturla questa mattina e, documentato da un astante, ha rapidamente fatto il giro della rete e delle chat: il cinghiale ‘borseggiatore’, un giovane esemplare maschio solitario, preso dalla fame e attirato dai profumi provenienti dallo zaino, senza lasciarsi dissuadere dai tentativi timidi e intimoriti dei ‘futuri rapinati’, ha sottratto prima lo zaino intero per poi arrivare a tenersi il sacco con le vivande.

Risate e paura in spiaggia per una situazione decisamente ai limiti ma, ahinoi, non così inusuale per Genova, dove i monti e i boschi si tuffano in mare e dove la fauna selvatica, sempre più fuori controllo, è orami usa alla coabitazione con l’uomo, da cui spesso, ahinoi nuovamente, ha imparato a ricevere cibo e confidenze

Dopo i mesi di emergenza legata alla peste suina, ci ritroviamo ancora una volta ad affrontare una nuova estate letteralmente circondati da ungulati e bestie selvatiche di ogni tipo. Sui monti come al mare. Sarà che per andare in spiaggia adesso dovremmo portarci il disinfettante per le ciabatte?