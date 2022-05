Stazione Principe, ruba lo zaino di un capotreno: denunciato 32enne

Genova. Un 32enne è stato denunciato alcuni giorni fa dalla polizia ferroviaria di Principe per aver rubato lo zaino di un capotreno a bordo di un treno regionale.

Il 32enne, residente a Genova ma di fatto senza fissa dimora, ha approfittato dell’assenza del capotreno, occupato nelle operazioni di incarrozzamento dei viaggiatori, per entrare nello scompartimento riservato al personale ferroviario.

Alla ripartenza del treno, il ferroviere si è accorto della mancanza del suo zaino e dopo una breve ricerca nelle carrozze, ha trovato lo zaino vuoto sotto un sedile. Pensando che il ladro fosse ancora sul treno, ha subito avvisato la polizia ferroviaria che è intervenuta nella stazione di Genova Principe.

Una volta a bordo, i poliziotti hanno bloccato l’uomo che alla loro vista delle divise ha cercato di scappare. Dopo tutti controlli del caso, l’uomo è stato trovato in possesso degli effetti personali del capotreno, tra cui anche il materiale in dotazione ai dipendenti ferroviari come la chiave tripla delle ritirate, la torcia e le bandiere rosse e verdi di segnalamento.

Il 32enne, che aveva al seguito anche un coltello a farfalla senza giustificato motivo, dovrà rispondere di furto aggravato e di porto di armi od oggetti atti ad offendere.