Sport, Paola Fraschini (candidata Vince Genova in consiglio comunale) consegna le sue proposte al sindaco Bucci

Genova. Paola Fraschini è un’atleta e artista nata a Genova e campione del mondo nella specialità “Solo Dance”. Pratica pattinaggio artistico a rotelle, ha conquistato 11 campionati italiani, 5 europei e 7 mondiali, oltre a vincere 4 medaglie d’oro per il valore atletico, ed è candidata per il consiglio comunale nella lista Vince Genova. Oggi durante la rassegna “Festa dello Sport” a Genova nell’area del Poeto Antico, ha consegnato le sue proposte al sindaco Marco Bucci.

Dichiara il sindaco Marco Bucci: “La pratica dello sport è importantissima a tutte le età, chi fa sport impara il concetto di sudore e fatica per arrivare al traguardo, per raggiungere un obiettivo. E lo sport insegna anche a lavorare in squadra. Le amministrazioni pubbliche devono investire nello sport e la nostra non è da meno: stiamo investendo molto anche per la riqualificazione di impianti sportivi, per promuovere lo sport in città e per Genova capitale europea dello sport 2024, per essere pronti al grande appuntamento di cui saremo protagonisti”.

Paola Fraschini spiega le proposte consegnate al sindaco Bucci: “Ho elaborato questo progetto pensando soprattutto al miglioramento degli impianti sportivi cittadini e un’importante attenzione verso i bambini. Serve una riqualificazione degli impianti esistenti puntando anche sul recupero di aree abbandonate o inutilizzate in città dove poter allestire spazi di quartiere: piccole città nella città, che siano destinate ad attività ludico-motorie per bambini, ragazzi e le loro famiglie. Bisogna continuare con i progetti di abbattimento delle barriere architettoniche in vista di Genova Capitale dello sport 2024″.

“Va incrementato lo sport in strada anche con giornate dedicate: penso a eventi in ogni quartiere dove le società sportive avranno la possibilità di far esibire i propri atleti, uscire dalle proprie palestre, farsi conoscere e promuovere la propria disciplina al resto della cittadinanza”, specifica Fraschini.

“Ci sono altri temi importanti che ho inserito nel progetto: lo sportello dello sportivo con uno spazio on-line dedicato. Attività all’aperto per over 65, organizzando dei percorsi sportivo-culturali in giro per Genova. Infine, per ogni avvenimento culturale ospitato in città, andrebbero previste esibizioni di atleti di sport artistici”, conclude la candidata.