Sport, Arboscello e Sanna (PD): “Più risorse per le società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti”

Genova. “Ci fa piacere che la Giunta e la maggioranza abbiano accolto la nostra proposta di sostenere economicamente le società sportive dilettantistiche e le piscine pubbliche per affrontare il caro energia. La quasi totalità delle Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi vivono infatti grazie al contributo volontario genitori, dirigenti e istruttori, un contributo che non può far fronte all’aumento delle bollette arrivato dopo i mesi di chiusura e attività a singhiozzo a causa del Covid”, così i consiglieri regionali del Partito Democratico Roberto Arboscello e Armando Sanna, dopo l’approvazione in aula dell’ordine del giorno sui sostegni alle Società sportive dilettantistiche e delle piscine pubbliche per affrontare il caro energia, che li vede primi firmatari.

“Il governo a febbraio ha stanziato 30 milioni di euro a fondo perduto per sostenere i gestori degli impianti natatori e le società sportive dilettantistiche ed è notizia di questi giorni che ne sono in arrivo altri. Già a gennaio – proseguono i consiglieri del Partito Democratico – avevamo chiesto un intervento del governo con dei ristori, consci che quella misura non sarebbe stata sufficiente per risolvere il problema a lungo termine, per questo abbiamo anche chiesto alla Regione di prevedere risorse per un efficientemente energetico degli impianti sportivi”.

“Accogliendo la nostra proposta – concludono Arboscello e Sanna – finalmente la Giunta si impegna concretamente per sostenere le attività sportive, così importanti per i nostri territori”.