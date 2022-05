Spinelli: “Nuova diga pronta in 4 anni, chi dice il contrario vuole il male di Genova”

Genova. Ci vorranno almeno 11-12 anni per costruire la nuova diga del porto di Genova? “Non è vero: l’isola di Montecarlo l’hanno fatta in due anni e mezzo e ci sono già 7 palazzi già al tetto, con una profondità di 50 metri. Sono tutte balle che inventa chi vede concorrenza nella diga di Sampierdarena. Sono quelli che vogliono il male della città di Genova”.

A rispondere così l’imprenditore e terminalista Aldo Spinelli, intervenuto a margine del convegno “Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza” al Palazzo della Borsa di Genova.

“I soldi devono essere spesi in questi 4 anni, lo chiede il mercato – ribadisce Spinelli -. tutto il carico che va nel Nord Europa con la nuova diga foranea dovrebbe venire a Genova. È assurdo che faccia 5-6 giorni di navigazione in più e poi venga trasportata da Rotterdam su ferrovia”.

“Per Genova sarà il futuro non solo la diga, ma anche tutti i riempimenti perché si recupera dal mare un milione di metri quadrati in più. Questa città ha bisogno di spazi nuovi per nuove assunzioni”, conclude Spinelli