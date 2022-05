Speranza a Genova per Dello Strologo: “Ci sono le condizioni per una nuova stagione”

Genova. Se il governatore ligure Giovanni Toti gli ha fatto sapere che forse il viaggio poteva risparmiarselo visto che per lui la vittoria di Marco Bucci sarà poco più di una formalità, il ministro della Salute ed esponente fondatore di Articolo Uno Roberto Speranza a Genova ci è venuto lo stesso: “Al contrario di quello che sostiene Toti – dice il ministro oggi sotto la Lanterna a sostegno del candidato del campo progressista Ariel Dello Strologo – io ritengo che a Genova la partita sia aperta e che ci siano tutte le condizioni per una nuova stagione”.

Genova “è una città fondamentale per il nostro Paese, ci sono persone molto valide a partire dal nostro candidato sindaco e una coalizione in grado di mettere al centro risposte concrete per la vita delle persone” ha detto Speranza “a partire da lavoro e dai servizi pubblici essenziali”

A chi gli chiede se il modello della coalizione genovese (“un po’ meno centro e un po’ più sinistra” riassume un giornalista alludendo allo spostamento di Italia Viva con Bucci) può essere la strada anche in vista delle politiche del 2023 Speranza dice: “Il nostro è un campo aperto che va al di la anche delle sigle. Qui a Genova il collante è stato scegliere persone di qualità e avere alcuni valori comuni fondamentali come la difesa dei beni pubblici. Per me il collante di fondo di questa coalizione larga è la difesa della sanità pubblica, dell’ambiente, del lavoro”.