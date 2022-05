Spazzapnea, a Genova 80 sub partecipanti e 700 chili di rifiuti raccolti in fondo al mare

Genova. Si è conclusa nel primo pomeriggio di sabato 28 maggio con un importante numero di partecipanti la quarta edizione di Spazzapnea, la gara a squadre di raccolta rifiuti in apnea che si è svolta contemporaneamente in sei località: Genova, Venezia, Marina di Pisa, Mola di Bari, Capri, Palermo.

“Bisogna pensare globalmente, ma agire localmente” Umberto Pelizzari, ospite d’onore della gara a Genova, ha voluto ricordare un insegnamento del suo maestro Jacques Mayol per descrivere la mission di Spazzapnea.

Questi i numeri della gara che ancora una volta ha permesso ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e scoprire, purtroppo, che in mare non si trovano solo pesci, ma plastica, vetro, copertoni, batterie, piastrelle, lampadari, passeggini, mozziconi di sigarette, sdraio, lettini, resti di ponteggi, ciabatte e molto altro.

NAZIONALE

Totale partecipanti 453

Totale squadre 143

Rifiuti raccolti 50 quintali

Genova

PARTECIPANTI 80

SQUADRE 25

RIFIUTI 350 Kg + 13 rifiuti ingombranti = 700Kg

Le indiscusse finalità ecologiche e ambientali hanno convinto Apnea Academy e WWF ITALIA ad includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione e ricerca per l’apnea subacquea e all’interno della Campagna #StopPlasticPollution per la lotta all’inquinamento della plastica in natura.

Sensibili alla causa Oris, Mares, Lowrance, Cambiaso Risso, Petercom, Edilizia Acrobatica, Osculati, Genoa CFC, UC Sampdoria, Quoise, Gasmarine, Olasagasti, Forgas, Professione Droni e Skullphoto hanno affiancato l’associazione Spazzapnea nell’assistenza logistica dell’evento su tutto il territorio nazionale.

BANDIERA FONDALI PULITI

Al termine della manifestazione, davanti allo specchio d’acqua che ha ospitato l’evento è stata issata la bandiera “Spazzapnea Missione fondali puliti”, con pubblicazione sul sito ufficiale Spazzapnea. La bandiera ha validità di un anno, fino alla successiva manifestazione ‘Spazzapnea’.

COMPUTO DEI PUNTEGGI

Il calcolo del punteggio è stato effettuato in base alla pericolosità del rifiuto per il mare e ai tempi di decomposizione nell’ambiente.

GLI ORGANIZZATORI: SPAZZAPNEA ODV

Spazzapnea è una organizzazione di volontariato nata nel 2022 dall’entusiasmo di un gruppo di amici apneisti organizzatori attivi delle passate edizioni di Spazzapnea, da sempre sensibili alla tutela del mare.