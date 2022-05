Spacca un portone e una fermata del bus con un’asta, poi si scaglia contro l’auto della polizia: arrestato

Genova. Un 25enne è stato arrestato ieri sera dalla polizia in via Rivarolo per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, inoltre è stato anche denunciato per minacce e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto riportato dalla polizia, una volante del Commissariato Cornigliano sarebbe intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che hanno assistito alla scena di una persona che urlava e spaccava con un’asta quello che gli capitava lungo la strada.

Giunti sul posto hanno notato un uomo simile alla descrizione che alla vista delle divise ha gettato un coltello per terra tentando di allontanarsi. Ma gli agenti sono riusciti a fermarlo subito, nonostante fosse molto agitato e difficile da gestire, e messo in sicurezza nell’auto di servizio.

Le testimonianze raccolte sul posto hanno permesso di ricostruire i fatti accaduti poco prima, l’uomo infatti, senza un apparente motivo, armato di una pesante asta di ferro bianca ha mandato in frantumi il vetro di un portone, la fermata di un bus e, dopo aver gettato l’asta, ha continuato la sua opera tirando calci e pugno alle auto in sosta e proferendo minacce di morte nei confronti dei cittadini che dalle finestre gli dicevano di smettere.

L’asta è stata poi rinvenuta dai poliziotti e si trattava di una lampada da terra in metallo, alta circa 170 cm molto pesante.

Mentre si raccoglievano le testimonianze, l’uomo, nell’auto di servizio, ha cominciato a tirare calci e pugni per cercare di scappare e ha danneggiato l’auto della polizia. Solo con l’utilizzo del Capsicum si è riusciti a fermare la sua furia.