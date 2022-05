Spacca il vetro di un’auto con una bottiglia e aggredisce gli occupanti, arrestato

Genova. Si è avvicinato a un’auto parcheggiata in piazzale Kennedy, ieri sera attorno alle 21.40, e ha spaccato con una bottiglia il finestrino del passeggero, dove si trovava un bambino di tredici anni. Non contento ha asportato una cinghia di ancoraggio di un camion parcheggiato lì vicino e l’ha utilizzata per infrangere anche il finestrino lato guidatore, dove era seduto il padre.

Il papà, preoccupato per l’incolumità del figlio lo ha fatto scendere dicendogli di mettersi al riparo e si è parato davanti all’aggressore che roteava con fare minaccioso la cinghia e si è diretto in direzione mare dove è stato raggiunto dai poliziotti. Ha provato a minacciarli con la cinghia ma ha desistito dopo essere stato avvisato che avrebbero utilizzato il taser.

Per questo un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla polizia. Le accuse: lesioni e furto aggravati, oltre che una denuncia per danneggiamento aggravato.

A scongiurare il peggio il personale delle volanti del commissariato San Fruttuoso e dell’Upgsp.

L’uomo, che ha numerosi precedenti per analoghi reati, è stato portato, su disposizione del magistrato di turno, presso le guardine della questura in attesa del rito per direttissima di questa mattina. Il ragazzino è stato medicato al Gaslini per alcune escoriazioni alle mani. La cinghia è stata riconsegnata al proprietario del mezzo a cui era stata asportata.