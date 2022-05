Sociosanità, Borchi e il sottosegretario Costa in visita alle strutture genovesi: "Emozionante" - Genova 24

Genova. Ubaldo Borchi, responsabile sanità di “Noi con l’Italia” e il sottosegretario alla salute Andrea Costa, oggi, lunedì 2 maggio, hanno visitato prima un centro di accoglienza dedicato ai cittadini ucraini, gestito da Kcs caregiver, nel comprensorio di Coronata, e poi l’istituto Chiossone in Corso Italia.

“Abbiamo visitato un consorzio che ha vinto un appalto prefettizio per la gestione di profughi ucraini. Lì abbiamo visto una realtà di mamme, bambini e nonne che hanno ringraziato il popolo italiano per quello che ha fatto e sta facendo per loro in termini di solidarietà. Abbiamo quindi visto un ritorno alla positività per queste persone” afferma Ubaldo Borchi in merito alla visita presso il centro Kcs.

E continua: “Poi la giornata è proseguita presso l’istituto Chiossone, un’altra realtà genovese, che si occupa principalmente di bambini ipovedenti. E anche qui abbiamo visto una realtà importante per il nostro servizio sanitario nazionale. Forse il servizio sanitario regionale deve fare uno sforzo in più verso queste strutture perché nne hanno veramente bisogno”.

E il sottosegretario Costa aggiunge: “Il momento più toccante è stata la visita presso la struttura del Kcs dove ci sono 8 nuclei famigliari ucraini ospitati. Un grazie a tutti coloro che hanno fornito assistenza. Qui si tratta non solo di fornire professionalità ma anche e soprattutto una componente di umanità. Mi auguro che questi bambini, queste mamme possano ritrovare il sorriso e la speranza”.