Skymetro, due assemblee pubbliche in Val Bisagno con le associazioni che dicono “no”

Genova. Le associazioni ambientaliste e per la mobilità sostenibile a Genova hanno deciso di organizzare due assemblee pubbliche in Val Bisagno per discutere con i cittadini il progetto della futura Skymetro, la metropolitana sopraelevata che dovrebbe affiancarsi alle linee di bus elettrici e collegare il centro con Molassana e, in futuro, Prato.

Il progetto è già finanziato dal ministero almeno per quanto riguarda l’estensione da Brignole e Molassana. E’ anche uno dei temi più caldi della campagna elettorale per le comunali. Il campo progressista, con il candidato Ariel Dello Strologo, in particolare, crede che sarebbe stato preferibile il tram.

Ad ogni modo associazioni come Circolo nuova ecologia, MobiGe, SìTram, il comitato contro la cementificazione di Terralba, l’associazione Utenti del trasporto pubblico, Wwf e Rinascimento Genova, danno appuntamento alla cittadinanza lunedì 30 aprile alle 18 nella sala Coop di lungobisagno Dalmazia e martedì 31 maggio, sempre alle 18, alla Sms Unione di via Caderiva.

“Non è solo un ecomostro, ma anche una fregatura”, si legge nel volantino. “Passerà più lontano dalle case, aumentando i tempi di spostamento, sarà difficile da raggiungere per gli utenti più fragili, i piloni danneggeranno la falda sotterranea, saranno un ostacolo alla viabilità, e il costo molto alto di un impianto di questo tipo difficilmente renderà possibile l’estensione fino a Prato”.