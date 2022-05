Sicurezza delle infrastrutture, a Genova il primo master universitario

«La nostra Agenzia – ha dichiarato Domenico De Bartolomeo, Direttore di ANSFISA – è una realtà che sta crescendo velocemente venendo incontro al bisogno di monitorare un patrimonio infrastrutturale particolarmente longevo come quello italiano. Abbiamo l’esigenza di avere tecnici altamente specializzati che possano usufruire di tecnologie mirate. Sappiamo che questa esigenza esiste anche da parte dei gestori, che sono per legge i primi responsabili della sicurezza delle infrastrutture. Per questo motivo abbiamo deciso di supportare l’iniziativa del master e la scelta di Genova non è stata casuale: vogliamo dare a questa città, dove abbiamo una delle tre sedi centrali, una forte specializzazione nell’ambito della sicurezza delle infrastrutture».

Luca Gandullia, delegato del Rettore all’apprendimento permanente ha commentato: «Ringrazio innanzitutto il Prof. Nicola Sacco e i suoi colleghi del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME per aver ideato questa iniziativa di alta formazione, che nel panorama nazionale spicca per particolare innovatività e per l’approccio multidisciplinare. L’Università di Genova convintamente promuove questo Master sia per il tema trattato, in un momento in cui gli investimenti sulla sicurezza delle infrastrutture saranno particolarmente sostenuti dal PNRR, sia per l’importanza delle aziende e degli enti coinvolti. In questo contesto, l’alta formazione diviene sempre più un fattore chiave per gestire, specie in questa fase storica, la complessità del settore».