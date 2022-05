San Colombano Certenoli. Si è procurato un brutto taglio dal polso al gomito mentre stava usando la motosega in un bosco.

Un uomo, di cui non si conosce l’età, è stato soccorso dal 118 e portato in ambulanza al pronto soccorso di Savona in codice giallo.

All’ospedale San Paolo troverà le cure del centro specializzato in Chirurgia della mano.