Si devasta la gamba con la motozappa, 75enne ricoverato al San Martino

Genova. Brutto incidente questo pomeriggio a Neirone, dove un pensionato di 75 è stato travolto dalla motozappa che stava utilizzando per dissodare il terreno del proprio orto, riportando una grave ferita ad una gamba.

Ancora da capire la dinamica: forse per una disattenzione o forse per un’imperizia l’uomo ha perso il controllo del mezzo agricolo che arretrando avrebbe agganciato una gamba dell’uomo ferendola in più punti.

Tanto sangue e tanta paura. Immediato l’intervento dei medici del 118 e del personale di soccorso che ha trasportato l’uomo al San Martino di Genova. Per fortuna non sono state recise arterie, l’uomo non è in pericolo di vita.