Sestri Levante, centro estivo e asilo nido invernale: ancora aperte le iscrizioni

Sestri Levante. Restano aperte fino alla fine del mese le iscrizioni per il centro estivo del Comune di Sestri Levante.

Il centro estivo per la fascia 3/14 anni sarà attivo dal 4 luglio al 26 agosto, dal lunedì al venerdì, con differenti opzioni di orario.

Il servizio è aperto ai bambini, anche non residenti, che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia, primaria o secondari di primo grado a Sestri Levante; i bambini saranno divisi in gruppi di età omogenea e avranno attività differenziate.

Per la fascia dai 3 ai 6 anni la sede sarà la scuola dell’infanzia Bruno Munari in via Cagliari e sarà possibile frequentare dalle 8 alle 17 o dalle 8 alle 14; mentre la fascia 7/14 anni frequenterà il centro nella scuola primaria Monumento ai caduti, in piazza della Repubblica, con tre possibilità di orario a seconda delle fasce d’età: 8 – 12, 8 – 14 e 8 – 17.

Il nido estivo comunale, nella sede dell’asilo Mario Lodi di via XX settembre, sarà attivo dal 18 luglio al 19 agosto (dal lunedì al venerdì) e sarà dedicato ai bimbi dai 3 ai 36 mesi, anche non residenti, con precedenza ai bambini già frequentanti il nido invernale.

Si ricorda che l’iscrizione si effettua solo tramite lo sportello telematico del Comune, previa autenticazione attraverso SPID, e che è possibile ottenere il proprio SPID gratuitamente con il Comune di Sestri Levante.

Due ulteriori centri estivi saranno invece gestiti dalla parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra e dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte. I centri estivi delle due parrocchie, dedicati ai bambini della fascia 3 – 5 anni, sono aperti a tutti i bambini.

Anche la piscina comunale propone una serie di pacchetti per il centro estivo di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, sia part time che full time: tutte le informazioni sono su www.piscinesestrilevante.com.

Sempre nell’ambito della rete dedicata ai servizi estivi per i bambini, il Comune ha anche tenuto il filo delle proposte di diverse società sportive del territorio che, ognuno con proprie modalità, offrono la possibilità di frequentare centri e campi estivi tematici. Per informazioni sulle singole attività si potrà fare riferimento direttamente ai soggetti gestori.

Sono anche aperte le iscrizioni per l’anno 2022/2023 all’asilo nido Mario Lodi che possono essere effettuate entro venerdì 10 giugno attraverso lo sportello telematico del Comune.

Per chi fosse interessato a visitare la struttura si ricorda che è possibile prenotarsi per l’open day di sabato 21 maggio: le visite saranno suddivise per intervalli di venti minuti con un massimo di due nuclei familiari per fascia oraria e occorre prenotarsi al numero 0185 478515.