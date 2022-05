Serie B Femminile: Cuneo ai playoff nazionali ma per Pegli è stata una grande stagione

Basket Pegli cede in casa 59-69 al Granda College Cuneo, promosso così ai playoff nazionali in un PalaCorradi gremito di tifosi bluarancio Una prestazione in cui la squadra del tecnico Conte e degli assistenti Pozzato e Oneto esprime il massimo delle proprie potenzialità ma, dopo un primo tempo equilibrato, è costretta a ceder il passo alle più quotate avversarie, già protagoniste di un’ottima prima fase. Ecco il commento di coach Conte.

“Innanzitutto facciamo i complimenti a Cuneo per come hanno giocato ed interpretato questa serie finale. Per quanto riguarda noi, siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, ovvio che c’è dispiacere per il risultato finale ma abbiamo fatto una grandissima annata; considerando i problemi che abbiamo avuto nella prima parte, tra infortuni e defezioni, siamo riusciti nel momento di massima difficoltà a compattarci, a creare un gruppo solido fatto da ragazze super che hanno lavorato come le matte e non si sono mai tirate indietro. Abbiamo fatto grandi passi in avanti, crescendo tantissimo sotto il profilo tecnico-tattico, e non possiamo che essere contenti. Passando alla partita, direi che abbiamo provato a fare il massimo, mescolando tante le carte ma non ci siamo riuscite e non possiamo recriminarci nulla. Un’ultima considerazione è doverosa farla al nostro pubblico, ieri erano in 300 a sostenerci incessantemente per tutta la gara, sono stati una spinta enorme e dispiace davvero tanto non aver potuto regalargli la gioia della vittoria; riempire comunque tutto il palazzetto è per noi un vittoria, abbiamo creato entusiasmo e passione attorno a questo gruppo, e si è percepito anche durante tutta la settimana, fatto vedere a tutti che la piazza c’è ed caldissima e meritata sicuramente un palcoscenico più alto. Per noi il sogno non finisce, abbiamo messo solo le basi, è appena iniziato”.

Basket Pegli – Granda College Cuneo 59-69

(19-20; 13-24; 10-17; 11-8)

Pegli: Arecco 18, Policastro 4, Monachello 3, Vivalda 15, Bertini 4, Ranisavljevic 9, Sciammetta 1, Canale 2, Avonto 3, Napoli, Magno, Praussello. All. Conte, Ass. Pozzato e Oneto.

Cuneo: Ngamene 11, Grosso 24, Di Meo 12, Pasero 2, Domizi 16, Marchisio 1, Bruschetta 3, Carbonatto, Martinengo, Dalmasso, Lorusso, Marfulli. All. Di Meo