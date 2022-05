Sampdoria, un buon primo tempo non basta: l’Inter passa 3-0 al Meazza

Risultato: Inter 3-0 Sampdoria (50’ Perisic, 55’, 57’ Correa)

Milano. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro l’Inter affronta la Sampdoria in una sfida decisiva per la lotta scudetto.

Le formazioni

L’Inter di Inzaghi scende in campo con il 3-5-2 interpretato da Handanovic (C), Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Correa e Lautaro.

A disposizione ci sono Cordaz, Radu, Ranocchia, D’ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Vecino, Vidal, Sanchez, Caicedo e Dzeko.

I blucerchiati allenati da Marco Giampaolo rispondo invece con il 4-5-1 che vede impegnati Audero, Bereszynski (C), Ferrari, Yoshida, Augello, Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri e Caputo.

In panchina si accomodano Falcone, Ravaglia, Magnani, Murru, Askildsen, Somma, Trimboli, Yepes, Damsgaard, Sensi, Di Stefano e Quagliarella,

Arbitro del match è il signor Di Bello della sezione di Brindisi. Preti e Giallatini gli assistenti, ruolo di quarto uomo affidato a Pezzutto. Irrati e Meraviglia al Var.

La cronaca

Alle ore 15:03 l’arbitro comanda il calcio d’inizio con i padroni di casa che immediatamente tentano di mostrarsi offensivi per scardinare la resistenza avversaria.

Al 5’ livello di agonismo elevato a San Siro, ammonito Yoshida a causa di una vistosa trattenuta ai danni di Correa.

Al 9’ ecco la prima occasione del match. Calhanoglu tenta di far gioire i propri tifosi con un rasoterra debole, nessun problema per Audero.