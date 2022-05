Scuola, alla Anna Frank di Marassi l’esperienza di un’aula multisensoriale

Genova. Luci soffuse, musica Ayurvedica, materassi ad acqua e fibre ottiche. No non è una Spa ma l’aula multisensoriale creata all’interno della scuola Anna Frank di Marassi. Uno spazio relax, ma anche un angolo di benessere per il corpo e per la mente. “Mens sana in corpore sano” dicevano gli antichi latini. E le maestre della scuola di piazzale Valery hanno preso davvero alla lettera questo antico insegnamento.

All’inaugurazione sono presenti il presidente del Municipio Valbisagno Roberto D’Avolio, l’assessore alla direzione delle politiche giovanili Maria Claudia Costanzi, la dirigente dell’Ic Montaldo Marilena Montaquila, tutte le insegnanti e i bambini della scuola primaria Anna Frank e alcuni della secondaria di secondo grado Cantore accompagnati dalla professoressa Bufano. Ma i protagonisti sono loro, i bimbi del “Polo gravi”. Gli alunni speciali che animano e caratterizzano con la loro sensibilità e la loro presenza l’intero istituto. Una realtà tutta genovese, fiore all’occhiello del comparto scuola sotto la Lanterna.

Per loro questo è un angolo di Paradiso voluto sia dal Comune sia dai componenti del corpo decente. E, per loro, una canzone che fa da leitmotiv all’interno dell’evento. “Non uno di meno” di Mario Costanzi. Un inno cantato a squarcagola nel giardino della scuola da tutte le classi e in video dalle tre quarte della scuola primaria Da Passano.

Una colonna sonora unica, che ha unito sotto “la rete dello stesso cielo” le scuole dello stesso istituto collocale in tre angoli diversi del quartiere.

“Snoezelen room – raccontano i bimbi- è una stanza accogliente in cui vengono stimolati tutti i sensi per offrire nuove esperienze e benessere ai bambini”. Snoezelen è una parola olandese, deriva da due verbi che significano proprio “esplorare” e “rilassare”. Le attività che verranno realizzate prevedono l’utilizzo di strumenti ludici, capaci di stimolare i bambini partendo dal loro corpo e si prefiggono come obiettivo il miglioramento di autonomie e relazioni.

“Questa bellissima aula aiuterà a suscitare l’interesse dei bambini per il mondo esterno – spiegano le maestre- offrirà opportunità di esplorazione e scoperta di sé, stimolerà la curiosità e lo scambio comunicativo.

Bubble tube sono oggetti di forte attrazione che non possono mancare in una stanza multisensoriale. Colonne trasparenti contenenti al loro interno piccole sfere colorate, bolle e animaletti. L’acqua con il suo costante flusso di bolle offre uno spettacolo magico. di sensazioni visive e stimoli uditivi. E’ possibile inserire all’interno dei tubi, anche altri piccoli oggetti, in base alle preferenze dei bambini.

Aromastream è la scatola degli olii essenziali. Un diffusore di aromi che comprende tre flaconi di fragranze diverse: citronella, aria pura e lavanda francese. Ma il pezzo forte è sicuramente il letto ad acqua che con i suoi dolci movimenti e il piacevole tepore fornisce una sensazione generale di benessere, sicurezza, relax serenità.

“In particolare il letto della nostra aula – spiegano le docenti – ha un bordo rigido di contenimento e un sistema completo di riscaldamento. Il letto permette di esplorare il proprio corpo in modo piacevole attraverso il materasso ad acqua calda che si adatta al corpo, favorendo lo stato di benessere. Grazie al sistema vibro-acustico è possibile avere un’esperienza sonora e di vibrazioni in tutto il corpo, al ritmo della musica.

“La Music box infatti è un elemento che si affianca al letto ad acqua. Contiene il sistema di amplificazione e il lettore DVD. La stimolazione uditiva prevede la proposta di brani musicali che rientrano nelle preferenze della persona o nuove proposte per ampliare le sue conoscenze. Le proposte visive – continuano i bimbi nel loro racconto – dovranno sempre tener presente le preferenze della persona e l’obiettivo per il quale stiamo lavorando: le luci soffuse, favoriranno il rilassamento, i giochi di luce invece favoriranno l’attivazione”.

Luci e immagini che arriveranno da un proiettore laser con staffa regolabile utile anche come stimolazione dei ricordi. Con le scintillanti luci laser proiettate sul soffitto o su una parete si può ottenere un grande effetto luminoso.

Le fibre ottiche sono fatte solo di luce quindi possono essere manipolate senza alcun pericolo, non è presente né elettricità né calore, il materiale è atossico. Si possono osservare, esplorare e maneggiare i filamenti che cambiano colore, entrando in un nuovo mondo speciale di attività e sensazioni. Possono essere montate su mensole per facilitare la loro sistemazione nell’aula.

Ultimo elemento la sedia a dondolo. Fornisce sensazioni piacevoli che sviluppano l’equilibrio, la coordinazione e stimola una modulazione sensoriale adeguata. La seduta molto comoda fornisce un ulteriore contenimento e contribuisce a generare un senso di benessere, fiducia, gratificazione, consolazione e armonia.