Scontro tra due scooter a Sestri Ponente, un ferito al pronto soccorso

Genova. Problemi al traffico poco dopo le 8.30 di questa mattina a Sestri Ponente per un incidente stradale verificatosi all’altezza di via Soliman, all’intersezione con via Dei Costo, non distante dall’ingresso dei cantieri navali in una strada da sempre complicata tra attraversamenti e incroci.

Due scooter si sono scontrati, la dinamica è ancora da chiarire. Uno dei due conducenti non si è fatto praticamente nulla e ha rifiutato le cure mentre l’altro è stato portato in codice giallo, non grave, all’ospedale di Voltri.

L’uomo è stato soccorso dai militi del 118 della Croce Verde di Sestri. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

(foto Sergio Repetto)