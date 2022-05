Sciopero nazionale settore pubblico e privato, Asl3: “Garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso”

Genova. “Le OO.SS. OO.SS. Cub, Sgb, Usi fondata nel 1912, Usi-Cit, Cobas, Cib Unicobas, Si Cobas, Al Cobas, Cub Pi, Sindacato generale di classe e Slaiprocobas – aderenti: Fisi, Sindacati aderenti a confederazione Usi fondata nel 1912, Usi Ed, Usi Lel, Cub Sur, Sbm, hanno proclamato gli scioperi nazionali generali per l’intera giornata di lavoro del 20 maggio, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, compreso primo turno montante per i turnisti di tutti i settori pubblici e privati” comunica Asl 3 in una nota diffusa.

E prosegue: “Si assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza”.

E conclude: “In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso. Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate”.