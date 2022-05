Sciopero della scuola, insegnanti in piazza anche a Genova: “No a riforme calate dall’alto”

Genova. In tanti sono partiti per la manifestazione nazionale a Roma ma il mondo della scuola che oggi sciopera in modo unitario come non avveniva dal 2017 dopo la riforma della ‘Buona scuola’, ha voluto dare un segnale anche a livello regionale. Per questo stamattina, Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals si sono dati appuntamento sotto la Prefettura per dire un fermo no al decreto del governo per quel che riguarda l’istruzione.

In particolare i sindacati chiedono lo stralcio di tutte le disposizioni che invadono il campo della contrattazione, più risorse per il contratto e riconoscimento della professionalità, soluzione del problema del precariato, nuovo percorso di abilitazione e stabilizzazione del rapporto di lavoro dei precari con 36 mesi di servizio. A Genova e in Liguria sarebbero molte le scuole chiuse anche se i dati arriveranno solo nelle prossime ore in particolare gli istituti comprensivi.

“Chiediamo al governo di stralciare completamente quello che è previsto dal decreto legge 36 – conferma Gianni Garino, segretario Cisl scuola per il ponente ligure – perché gli articoli che parlano di istruzione sono completamente contrari a quelli che sono i bisogni e le necessità del sistema scolastico. Noi ci vantiamo di dire che siamo una comunità educante, mentre quello che è contenuto in questo decreto crea solo fibrillazioni e non sarebbe utile implementarlo nella scuola.”

Il decreto avrà conseguenze pesanti anche sul reclutamento e di conseguenza sulle cosiddette classi pollaio: “Se lei pensa di finanziare una riforma del reclutamento con il taglio di 11 mila cattedre ecco il risultato – dice Andrea Giacobbe, segretario Flc Cgil Liguria – perché invece di utilizzare i soldi per mantenere almeno in parte le cattedre e diminuire il numero di alunni per classe, vengono utilizzati per are una manovra di cui si poteva anche discutere in sede contrattuale, ma è un brutto modo di iniziare. Secondo Giacobbe il prossimo anno scolastico nelle scuole secondarie superiori abbiamo calcolato che circa il 20% delle cattedre rimarranno scoperte. Poi in parte saranno coperti dai precari, ma quello del reclutamento è un problema grosso anche perché i concorsi stanno andando male”.

Per il tesoriere regionale del sindacato degli insegnanti Gilda si tratta di “un decreto completamente calato dall’alto con cose assurde come la formazione che prevede un nuovo ente, cioè un nuovo carrozzone di Stato, con una formazione unica uguale per tutti per non parlare dei precari che invece di stabilizzarli per loro viene tracciato un vero e proprio percorso a ostacoli”. E Diego Foderà della Uil ricorda che “con governo avevamo firmato due patti dove erano stati messi nero su bianco alcuni punti importanti per la scuola, invece quegli accordi sono stati completamente disattesi e si agisce con atti unilaterali e leggi che vanno a peggiorare il mondo della scuola”.