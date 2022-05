Scarpe & Scarpe a rischio chiusura, Cristina Lodi (Pd): “Necessaria una pronta risposta dall’amministrazione”

Genova. È di ieri la notizia della possibile chiusura del negozio Scarpe & Scarpe di Genova alla Fiumara e dei 20 lavoratori che rischiano di rimanere disoccupati. Secondo una comunicazione di Uil Liguria, infatti, l’azienda ha fatto sapere ai dipendenti che ad agosto scadrà l’ultimo rinnovo del contratto d’affitto e il centro commerciale non è disponibile al rinnovo, in quanto ci sarebbe un altro soggetto già disponibile al subentro. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto alle istituzioni di intervenire per tutelare la permanenza a Genova del negozio.

Sul tema interviene la candidata in consiglio comunale per il Partito Democratico Cristina Lodi: «Io credo che, pur essendo in campagna elettorale, il sindaco, oltre a parlare dei posti di lavoro che non ha creato e che creerà, si debba soprattutto occupare dei posti di lavoro che Genova sta perdendo”.

“Penso che la responsabilità di un’amministrazione sia quella di stare al fianco dei propri lavoratori e delle organizzazioni sindacali e di portare avanti tutte le battaglie possibili per evitare che vengano persi posti di lavoro – aggiunge – perché quando si perde anche solo un posto di lavoro una famiglia rimane senza reddito. Speriamo che l’amministrazione comunale accolga subito le richieste dei sindacati, io stessa mi attiverò per approfondire la questione».