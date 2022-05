‘Scangemmu’, il mercato di scambi per semi, piante e saperi. Domenica 8 maggio a Fontanegli

Genovav. Sei alla ricerca di nuovi colori in giardino e nuovi sapori nell’orto? Hai qualche pianta, talea, seme in più da scambiare con altre varietà? Non hai nulla ma sei curioso? Questo già basta per poter partecipare a ‘Scangemmu’, il primo mercato dello scambio dedicato alle sementi e al sapere.

Appuntamento domenica 8 maggio presso il campo sportivo di Fontanegli, in Valbisagno dalle ore 14. Lo scopo è quello di favorire lo scambio di sapere prima di tutto: chi partecipa potrà condividere le proprie esperienze con orto e botanica in genere, o chiedere trucchi e tecniche particolari.

E poi lo scambio materiale con le regole del baratto di semi, piante e talee per poter arricchire il proprio orto e il proprio giardino nell’ottica della condivisione. L’evento è patrocinato dal Municipio Media Val Bisagno e dal Comune di Genova. Appuntamento alle ore 14 presso l’impianto sportivo del U.S Fontanegli in via Spallarossa