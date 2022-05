San Quirico, in 4 mila da mesi senza un medico di famiglia nel quartiere: sabato presidio di protesta

Genova. A San Quirico in Valpolcevera ci sono quasi 4 mila residenti che dal 1 gennaio di quest’anno non possono più contare su un medico di famiglia con uno studio nel quartiere dove recarsi per visite o ricette.

Questo perché l’uno medico di medicina generale ha chiuso lo studio di San Quirico mantenendo solo quello in centro città. E se per le ricette, grazie al supporto della farmacia locale, i residenti riescono a cavarsela tra messaggi whatsapp e mail al medico ormai lontano, chi ha bisogno di una visita deve recarsi a San Fruttuoso, dove il medico ha il suo ormai unico studio.

Una situazione insostenibile, soprattutto per i residenti anziani e fragili, che costituiscono una fetta cospicua della popolazione residente nel quartiere.

“Le numerose telefonate e e.mail inviate all’Asl 3 per avere informazioni su un medico a disposizione per la popolazione si sono rivelate pressochè inutili -spiega Salvatore Fratia, residente nonché candidato in municipio con la lista del presidente Federico Romeo – come si è rivelata molto difficoltosa la ricerca di un medico disponibile in sostituzione. I medici disponibili a Pontedecimo sono pari a zero e quelli a Bolzaneto, si contano in una/due unità, che comunque non hanno nel loro “serbatoio” i posti sufficienti per convogliare tutti i pazienti di San Quirico”

Uno spostamento di circa 7-8 km da San Quirico a Bolzaneto, rimane comunque, un problema insormontabile per molti degli abitanti. Per questo i cittadini si stanno organizzando per provare a rendere visibile alle istituzioni una situazione molto sentita. L’idea è quella di un presidio che si terrà sabato 4 giugno a partire dalle 9 davanti allo studio medico chiuso

“L’incontro oltre ad avere una valenza di protesta e accensione dei riflettori su questo deficit – spiega Fratia – cercherà di essere allo stesso tempo, propositivo, valutando e proponendo ai concittadini, una soluzione tampone, in attesa di un medico in pianta stabile”.