Genova. Un uomo è stato accoltellato al volto poco fa a Sampierdarena. E’ successo poco prima dell’alba.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, la pubblica assistenza Croce Oro di Sampierdarena e le volanti della polizia.

L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita.

(Articolo in aggiornamento)