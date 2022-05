Sampdoria, “versione derby” non sufficiente per le big: si preannuncia un finale di campionato in salita

Roma. Ieri sera allo Stadio Olimpico è andata in scena Lazio-Sampdoria, gara valevole per l’anticipo serale della tretaseisima giornata di Serie A. Alla fine è stato 2-0 per i padroni di casa, un epilogo che ha nuovamente fatto suonare qualche campanello d’allarme sulla situazione di classifica dei blucerchiati.

Giampaolo ed i suoi si trovano infatti momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione (occupata da Cagliari e Genoa appaiate a 28 punti, più distaccato il Venezia in attesa ormai soltanto della condanna matematica), un margine che tuttavia rischia di non essere sufficiente.

La prestazione offerta ieri sera allo stadio Olimpico non è stata in realtà del tutto insufficiente: la Sampdoria, soprattutto nel primo tempo, ha creato qualche occasione mostrando alcuni spunti interessanti, ma è poi capitolata al cospetto della maggiore qualità messa in campo dagli avversari.

L’atteggiamento “operaio” richiesto da Giampaolo prima del match contro i biancocelesti proprio come fatto nel pre derby non è dunque bastato, un fattore che preoccupa soprattutto guardando alle ultime due giornate. I blucerchiati infatti dovranno affrontare la Fiorentina al Ferraris e l’Inter al Meazza, due squadre ancora in lotta rispettivamente per l’accesso all’Europa/Conference League e per lo scudetto.

Si prospetta quindi un finale di fuoco per la formazione guidata da Marco Giampaolo, tecnico che guardando il calendario non potrà dormire sonni sereni. Il Genoa se la vedrà con Napoli già qualificato alla prossima edizione della Champions (al Maradona) e con il Bologna che non ha più nulla da chiedere al campionato (al Ferraris), questo mentre Salernitana e Cagliari, dopo lo scontro diretto di oggi pomeriggio, sfideranno rispettivamente Empoli, Udinese e Inter e Venezia.

Insomma, la lotta per la salvezza di quest’anno non può di certo considerarsi conclusa: sarà un finale di stagione da brividi in coda alla classifica di Serie A.