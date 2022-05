Sampdoria: rivedremo Ivano Bonetti biondo?

Genova. Ricordate Vialli, Cerezo e Bonetti biondi per festeggiare lo scudetto? Beh, Ivano Bonetti ha dichiarato di essere pronto a tingersi di nuovo i capelli, nella bene augurante ipotesi che un cambio di proprietà portasse Gianluca Vialli ai vertici della Sampdoria, specificando – per correttezza – di non avere info riservate in merito, ma aggiungendo che se l’idea potesse rappresentare uno stimolo in più per Vialli, lui assicura che in tal caso, si presenterà in Sede, a salutarlo, biondo come allora… e chissà quanti tifosi blucerchiati sarebbero disposti ad accollarsi le spese del parrucchiere!

Ma, come abbiamo scritto ieri, bando ai sogni ed apprestiamoci, salvo auspicate sorprese, ad una campagna di mercato estiva, fatta di fantasia, come si è capito dalla più importante delle dichiarazioni fatte da Marco Giampaolo, in tarda serata di ieri: “In Serie B si possono trovare altri 4/5 Sabiri”. Come interpretare questa frase, se non con la totale disponibilità del tecnico ad accettare di restare al timone di una Samp ‘operaia’, purché la ‘mano d’opera’ sia quella scelta da lui?

Poi è chiaro che se davvero, Ivano Bonetti, ai primi di luglio, si presentasse a Bogliasco con le ‘meches’ bionde, allora è altrettanto chiaro che anche la conduzione tecnica del Doria potrebbe essere nel frattempo passata in altre mani…

Ma finché Bonetti resta castano, continuano a pensare da ‘formichine’ e sperare che rispondano al vero le news veronesi, che riportano l’intenzione dell’Hellas di aggiungere al riscatto di Gianluca Caprari, anche quello di Fabio Depaoli, perché tante briciole possono riempire il granaio.

Non sarebbero briciole, quelle che la cessione di Emil Audero potrebbe fare affluire nel conto economico della SpA Sampdoria, ma per il momento radio mercato (già accesa prima della fine del campionato) riporta solo di un interessamento dell’Empoli (che dovrà sostituire Guglielmo Vicario, in prestito dal Cagliari) per Wladimiro Falcone, messo – da tali voci – in concorrenza, per la difesa della porta toscana, con Marco Carnesecchi, estremo difensore della neo promossa Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta.

Fatto il suo dovere, arrivando in doppia cifra, Francesco Caputo potrebbe contribuire pure ad alleviare le necessità, della Samp, di fare cassa, accettando le proposte laziali di andare a fare il vice di Immobile. L’operazione avrebbe senso, vista l’intenzione di Lanna di confermare anche per il prossimo anno, capitan Quagliarella (e per quel poco che conta il nostro parere, è una scelta condivisibile), purché, in quel di Roma, non si dimentichi il cash che la Samp ha dovuto versare ai neroverdi, in aggiunta ai cartellini dei giovanissimi Angelo Foresta e Kevin Leone, ques’ultimo da inserirsi nella categoria dei talenti, in analogia all’altro 2005, Simone Leonardi, che Felice Tufano ha già lanciato con profitto fra le fila della Primavera blucerchiata.

Secondo Vincenzo Torrente, suo ex allenatore ai tempi del Bari, per ‘Ciccio’ Caputo sarebbe una bella occasione poter arrivare in una grande piazza, a coronamento di una carriera che lo ha portato dai dilettanti, perfino alla Nazionale.

Rientra tuttora nella categoria giovani anche Ronaldo Viera, il cui contratto ha ancora una durata di un anno… quindi andrà, a breve, deciso che fare…

Non so, ma spero di no, se la Samp vorrà mettere all’incasso gli ottimi campionati di Matteo Stoppa alla Juve Stabia (ne abbiamo parlato ieri), di Simone Giordano al Piacenza e di Emanuel Ercolano al Latina, ma questi ragazzi potrebbero essere portati in ritiro per valutare le loro prospettive, mentre, intanto, un altro bel prospetto (che ha contribuito a salvare l’Imolese nell’ultimo campionato di Serie C), Leonardo Benedetti, classe 2000, ha attirato le attenzioni dello stesso Latina, che lo vorrebbe nell’Agro Pontino per rinforzare la propria linea mediana.

L’obiettivo, se non si vuol fare troppo conto su un Bonetti biondo, sarà quello di alleggerire gli stipendi pesanti (Yoshida, Sensi, Quagliarella, Ekdal, Candreva, Gabbiadini), approfittando del fatto che fra questi vi sono prestiti (Sensi), contratti in scadenza da rinegoziare (Quagliarella e Ekdal), contando poi sulla lungimiranza di chi condurrà le trattative di mercato… Saranno ancora Faggiano ed Osti? Oppure il tandem attuale andrà a percorrere altri lidi e a Genova arriverà Pietro Accardi, come qualche fonte riporta? L’ex terzino di Novellino e Mazzarri sta dimostrando ad Empoli di conoscere il mestiere di scopritore di giovani talenti, da lanciare e potrebbe essere davvero la scelta giusta per dar vita ad una Sampdoria operaia..

Per finire, due righe su Vladislav Supryaga, attualmente tornato a disposizione dell’Under 21 Ucraina e quindi non convocato per l’ultima della Sampdoria a San Siro con l’Inter… Il prestito ottenuto dalla Dinamo Kiev prevede la durata di 18 mesi, quindi in teoria dovrebbe restare a disposizione della Samp anche nel prossimo campionato, ma il fatto che Giampaolo non lo abbia più preso in considerazione (dopo l’effimera presenza da subentrante contro il Sassuolo e la successiva sostituzione), non depone favorevolmente… La speranza è che il conto economico della Samp possa reggere il ritorno alla base di Federico Bonazzoli (ed il suo stipendio), ma non è sbagliato ipotizzare che sarà più facile vedere in ritiro al posto dell’ucraino, un Manuel De Luca o un Ernesto Torregrossa, se non addirittura un Lorenzo Di Stefano ed un Daniele Montevago… se magari, come ci si auspica, con Felice Tufano, facessero il miracolo di diventare Campioni d’Italia con la Primavera…