Sampdoria Primavera: impresa a Firenze (2-1)

Firenze. Mister Tufano non solo ci crede, ma ha convinto anche i suoi ragazzi, che l’impresa di arrivare ai play off della Primavera 1, è un sogno che può diventare realtà.

E così, i giovani blucerchiati sono stati capaci di andare a vincere l’importante spareggio, che nella 33^ giornata del campionato, metteva di fronte – al ‘Bozzi’ di Firenze – i viola ed i blucerchiati, trovatisi, tra l’altro, sotto di una rete già al ‘pronti via’, quando il centrocampista Corradini, sfruttando l’appoggio di un compagno, a seguito di una rimessa laterale, ha scaraventato – di sinistro – alle spalle di Saio, la palla dell’1-0.

La mazzata avrebbe potuto abbattere un toro, ma capitan Yepes ed i suoi compagni sono stati bravi nel restare in partita ed trovare il pareggio, a dieci minuti dall’intervallo, col solito Di Stefano, cannoniere implacabile, cui – come sanno tutti quelli che ci seguono – abbiamo accostato il soprannome che fu di Fulvio Francesconi, ‘Corvo’ delle aree di rigore e quindi capace di andare ad artigliare – dai piedi del portiere avversario, che stava giocherellando – la palla dell’1-1 ed adepositarla nel suo ‘nido’ (la porta viola).

Siccome poi, il Doria di bomber ne ha due, ecco che al 7° della ripresa, su cross di Migliardi (bravo a seguire l’invito di Yepes a correre sulla fascia), Montevago (per noi, sosia di ‘Nordhalino’ Ermanno Cristin) ha ribaltato il risultato, con un goal di testa, che porta anche lui in doppia cifra e la Sampdoria al sesto posto in classifica, superando proprio quella Fiorentina, fresca reduce dalla vittoria in Coppa Italia Primavera.

Manca una sola partita alla fine ed ora i Tufano’s boys sono padroni del loro destino, cosa che non vale per i viola, che causa l’attuale punto in meno in classifica, sono chiamati nell’ultimo match della regular season, a battere la capolista Roma in trasferta, mentre la Samp si qualificherebbe in tutte queste ipotesi:

Vittoria contro l’Inter a Bogliasco;

Pareggio con i nerazzurri e sconfitta o pari dei viola con i giallorossi;

Sconfitta dei blucerchiati con i nerazzurri e pareggio o sconfitta della Fiorentina con la Roma.

In teoria anche la Juventus, attualmente due punti avanti al Doria, non è ancora matematicamente qualificata, tuttavia i bianconeri, oltre alla partita della 34^ giornata, hanno anche da recuperare la sfida col Cagliari.

Queste le formazioni mandate in campo da Aquilani e Tufano:

Fiorentina: Fogli; Kayode, Frison, Krastev, Favasuli (dall’88° Senè); Amatucci, Corradini; Distefano, Neri (dal 60° David), Capasso (dall’84°Seck); Toci. A disposizione: Bertini, Dainelli, Larsen Jakob, Egharevba, Romani, Biagetti, Koffi, Lucchesi.

Sampdoria: Saio; Paoletti, Bonfanti, Migliardi; Somma, Sepe (dal 65° Pozzato), Yepes, Bontempi, Bianchi (dall’84° Villa); Montevago (dall’85° Chilafi), Di Stefano. A disposizione: Tantalocchi, Zorzi, Samotti, Dolcini, Polli, Porcu, Bonavita.