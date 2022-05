Sampdoria: per Sabiri e Audero un derby da Holly e Benji vale un posto nella storia blucerchiata - Genova 24

Abdelhamid Sabiri ed Emil Audero. Sono loro gli Holly e Benji della Sampdoria. Sono loro gli eroi “giovani e belli”, riprendendo Guccini come aveva fatto Boskov, che hanno regalato al popolo sampdoriano una serata indimenticabile. Per molti, il pan per focaccia rispetto al goal di Boselli.

Si parte dal portiere quando si leggono le formazioni. Ma nella serata del “derby che è valso una stagione” la prima gioia è stata data dall’attaccante nato in Marocco e naturalizzato tedesco mentre la seconda, e a posteriori la più importante, è stata regalata dal portiere italo-indonesiano.

Sabiri si è avventato come un falco sul cross di Augello. Goal. Goal che varrà tre punti. Per capire l’importanza del classe 1996 bisogna riavvolgere un pochino il nastro. L’azione decisiva, infatti, è stata iniziata dallo stesso Sabiri, abile nello scippare un pallone a Galdames.

Goal vittoria nato da un recupero palla in avanti. Non è il primo blitz decisivo di Sabiri. Anche contro il Venezia, aveva propiziato la doppietta di Caputo rubando palla ai lagunari. Tre giocate che valgono sei punti. Quelli che consentono alla squadra di tenersi da ieri sera a distanza di sicurezza dalla zona caldissima.

Senza però il rigore parato da Audero a recupero quasi scaduto i discorsi sarebbero tutti diversi. C’erano tutti gli ingredienti della beffa: Samp in controllo per quasi tutta la gara punita da un braccio troppo largo in una delle rare incursioni del Genoa in area. C’erano, però, anche tutti gli ingredienti della bella favola.

Le potenziali favole da raccontare erano due. La distanza tra di esse era qualche centimetro. Non c’è stata quella del capitano, Criscito, che riprende il derby allo scadere quando tutto sembrava perduto. C’è stata, invece, quella di Audero che, dopo una stagione non brillantissima, tanto che molti gli avrebbero preferito Falcone, para il rigore più importante entrando così di diritto tra le icone sampdoriane della stracittadina.