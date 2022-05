Sampdoria, nulla di scontato…

Genova. Archiviata la pratica salvezza, con l’incombenza di un obbligato picnic sul verde di San Siro (seppur giustamente Giampaolo abbia ieri affermato che “di scontato non c’è nulla e soprattutto, fare brutte figure non piace a nessuno”), il Presidente Lanna, cui va dato il grande merito di aver riportato – come si era ripromesso – il tifo sugli spalti, adesso ha il compito di programmare, assieme al C.d.A., il futuro prossimo della Sampdoria, senza adagiarsi nel sogno di un arrivo a breve di una nuova società, che – portando denaro fresco – potrebbe stravolgere, in positivo, i programmi estivi di rimodellazione della rosa.

Solo ai semplici tifosi, è consentito lasciarsi cullare dai sogni (Vialli, fondi arabi o cinesi), mentre chi fa parte del management, anche se va a dormire col pigiama blucerchiato, deve iniziare a fare di conti, per capire come quadrare i bilanci, intervenendo, nel mercato estivo, con appropriate operazioni, più in uscita che in entrata… Poi è chiaro che, se nel frattempo arriva lo ‘sceicco’, tanto meglio…

Solo in quest’ultimo caso, potrebbero avere un fondo di verità le voci che raccontano che, per agevolare la cessione societaria, uno degli obiettivi sarebbe quello di liberare l’eventuale compratore dai vincoli contrattuali degli attuali tecnici (allenatore e direttori sportivi), peccato che per poterlo fare – visti i contratti in essere -necessiterebbero, per l’appunto – le ‘palanche’… Facile, quindi, presumere che, in tale attesa, Lanna e Romei si possano sedere attorno ad un tavolo con Giampaolo ed uno dei due d.s. (nell’auspicio che l’altro trovi da solo una sistemazione per lui più soddisfacente), per programmare un’attività di mercato, tale da produrre uno sbilancio positivo, senza depauperare l’ossatura della squadra.

E’ fattibile? L’operazione Sabiri ha dimostrato di sì. L’ex ascolano ha rappresentato un ‘colpaccio’, da 10 in pagella, non solo per la plusvalenza, che un giorno potrà rappresentare, ma soprattutto per il concreto aiuto che ha dato all’indispensabile mantenimento della massima categoria.

Respiro, alle casse blucerchiate, arriverà dall’ormai certo riscatto di Caprari (da parte dell’Hellas), mentre per Bonazzoli, la partita potrebbe essere registrata fra gli incassi (riscatto della Salernitana), ma anche fra le spese (controriscatto Samp, che però riporterebbe a Bogliasco un giocatore fortemente rilanciato dall’esperienza campana).

Continuando a parlare dei giocatori attualmente in prestito, sempre che non si ipotizzi di far tornare anche loro alla base, qualche ‘soldino’ potrebbe arrivare dalle cessioni di Mehdi Léris e Manuel De Luca, che bene hanno fatto, rispettivamente a Brescia e Perugia, mentre è da mettere in conto la necessità di dover piazzare nuovamente i vari Depaoli, Verre, Murillo, Torregrossa, La Gumina, Rocha, Chabot (ha ancora un altro anno da fare al Colonia), ma anche i giovani Prelec, Gerbi, Giordano, Angileri, D’Amico, Brentan, Benedetti, Farabegoli, Ercolano, alcuni dei quali peraltro si sono messi in bella evidenza, come ad esempio Matteo Stoppa, che Walter Novellino, da noi intervistato in esclusiva un paio di giorni fa, ha suggerito alla Samp di portare in ritiro estivo, per saggiarne l’accostamento ai ‘grandi’, dopo le capacità dimostrate alla Juve Stabia, in Serie C.

Passando ai titolari di quest’anno, un po’ di cash salterà fuori dalla cessione da uno fra Audero e Falcone, con opzione a quello che avrà più mercato, tenendo ovviamente conto dell’appostazione a bilancio del loro valore, alla luce – per il primo – dei ammortamenti fatti, mentre per il secondo – proveniente dal vivaio – tutto quello che si incassa, sarebbe plusvalenza.

Considerazioni pesanti si dovranno fare, prima di pensare di fare cassa con Colley, Bereszyński e Thorsby, in pratica gli assi portanti di difesa e centrocampo, che tuttavia sono quelli che potrebbero essere appetibili da terzi…

Damsgaard non è certo il momento di venderlo ‘in saldo’, Caputo – stante l’età – sarebbe difficile cederlo senza fare minusvalenza, Sabiri conviene tenerlo ancora un anno, sperando in un’ulteriore crescita…

Chi altri resta? Buon lavoro Presidente…