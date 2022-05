Sampdoria, Marco Giampaolo in vista della Lazio: “Vietato fare calcoli, concentrati sul nostro percorso”

Inizia domani sera il trittico di gare complicate che separa la Sampdoria dalla fine della stagione. Lazio, Fiorentina e Inter sono infatti le ultime tre avversarie dei blucerchiati. Un mini tour de force che la squadra affronterà con maggiore serenità dopo il rigore parato da Audero a Criscito. I tre punti del derby contro il Genoa fanno sì che la posizione di classifica sia tutto sommato tranquilla. Ma serve fare ancora qualche punto per evitare di incorrere in brutte sorprese.

Lo sa bene mister Marco Giampaolo, che ha presentato così la partita ai microfoni del club: “Il nostro campionato non si conclude con la vittoria di sabato scorso: il derby è stato un tassello, ma dobbiamo ancora fare punti per ottenere la salvezza. Dobbiamo pensare di giocare le nostre partite e non quelle degli altri. Dobbiamo concentrarci su quello che è il nostro percorso e non fare calcoli, perché il pallone rotola e non si sa mai dove va a finire”.

“La Lazio – prosegue Giampaolo – è una squadra forte, allenata da uno dei migliori allenatori d’Italia. I biancocelesti hanno cambiato la filosofia di gioco e si vede: c’è una matrice forte del pensiero di Sarri. So però che abbiamo bisogno di fare una prestazione eccellente e straordinaria sotto gli ogni punto di vista”.

“I margini di errore quando il cerchio si stringe sono ridotti per tutti: calciatori, allenatori, arbitri… Ogni piccolo errore viene amplificato, ma non dobbiamo pensare a queste cose”, commenta in merito all’errore arbitrale che contro lo Spezia ha consegnato la vittoria alla Laizo. “Noi dobbiamo avere un solo pensiero, senza farci distrarre: dobbiamo essere concentrati sulla nostra partita e sul nostro obiettivo”, conclude.