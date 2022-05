Sampdoria-Inter, uno 0-0 che vale i play off Primavera

Genova. Un punto di vantaggio da difendere dall’attacco della Fiorentina… Così è iniziata la partita della Sampdoria contro l’Inter, mentre contemporaneamente i viola se la vedevano contro la capolista Roma…

Partita dai risvolti difficili, perché i capitolini si sono presentati al match, in teoria, senza stimoli (essendo matematicamente certi del piazzamento nei primi due posti, che concedono di diritto l’accesso alle semifinali), mentre l’Inter (ad inizio partita, al secondo posto in classifica) aveva l’obbligo di difendere a sua volta il vantaggio di due punti dal Cagliari.

Pronti via e già al 10°, mentre ancora i cronisti stavano appuntando i nomi di queste distinte, consegnate alla terna arbitrale (Scatena di Avezzano, assistito da Lazzaroni di Udine e Barberis di Collegno):

Sampdoria (3-5-2): Saio; Villa, Paoletti, Bonfanti; Somma, Malagrida, Yepes, Bontempi, Migliardi; Di Stefano, Montevago. A disposizione: Tantalocchi, Zorzi, Aquino, Samotti, Pozzato, Sepe, Dolcini, Polli, Chilafi, Bianchi, Porcu, Bonavita.

Inter (4-3-1-2); Rovida; Silvestro, Fontanarosa, Moretti, Dervishi; Fabbian, Sangalli, Casadei; Peschetola; Jurgens, Carboni. A disposizione: Basti, Botis, Hoti, Iliev, Nunziatini, Abiuso, Grygar, Pelamatti, Owusu, Zuberek.

ecco arrivare, come una doccia fredda, la notizia che i toscani si erano portati in vantaggio per 1-0 (goal di Capasso), costringendo i ragazzi di mister Tufano a remare controcorrente.

Ma per fortuna nella Roma gioca un giocatore che porta un cognome di gran rilievo per chi tifa blucerchiato: Cassano, ma Claudio, invece di Antonio… “Nomen omen”, dicevano i latini… il nome è un presagio… E’ stato proprio lui, attorno al quarto d’ora, a pareggiare per i capitolini e poi a conquistarsi un rigore, col quale il compagno Pagano ha messo sotto la Fiorentina per 2-1, al 21°.

Grazie anche alla temperatura quasi estiva, a Bogliasco, si è, così, iniziato a respirare meglio (solo un tiro di Malagrida nella prima mezz’ora). Del resto, le notizie in arrivo dagli altri campi, stavano tranquillizzando anche l’Inter, visto che nel frattempo il Cagliari stava perdendo con l’Empoli… e lo 0-0 stava dunque bene anche agli uomini di Cristian Chivu.

Al 37°, poi, il romanista Cherubini ha infilato, nella porta viola, la palla del 3-1 e sugli spalti bogliaschini, gli spettatori hanno iniziato ad avere meno rughe attorno agli occhi ed a godersi più rilassati, lo splendido sole…

Secondo tempo, con Tufano che, poco dopo la ripresa delle ostilità, ha deciso di passare al 4-4-2, mettendo dentro Pozzato per Villa, mentre Chivu aveva iniziato il secondo tempo mandando in campo il polacco Zuberek, al posto dell’estone Jurgens, per poi provvedere, al 63°, a sostituire Valentin Carboni (qualcuno dice addirittura conteso – come il fratello Franco Ezequiel – da Mancini e Lionel Scaloni, attuale c.t. della Nazionale argentina) col bulgaro Iliev.

Gli altri cambi di Tufano sono stati prima Chilafi per Di Stefano e poi Polli e Bianchi per Montevago e Bonfanti (ed altro cambio modulo, ad attestare la duttilità tattica del mister) e poi ancora Sepe per Bontempi.

Ma il 4-1 della Roma (poi è arrivato anche il 5-1), gestito da Satriano e firmato ancora da Claudio Cassano, ha messo termine a tutte le preoccupazioni dei tifosi blucerchiati… i più ferrati tecnicamente non possono tuttavia che compiacersi per l’impresa portata a termine da Felice Tufano, che – per il secondo anno consecutivo – ha portato i suoi ragazzi alle finali di categoria… e quest’anno con una impresa ancor più eclatante, perché il risultato dell’anno scorso è stato il punto di arrivo di un lavoro programmato, che aveva formato un gruppo coeso di ragazzi cresciuti assieme, mentre l’ultima avventura è nata da un super lavoro di Giovanni Invernizzi che, senza budget, ha dovuto mettere a disposizione del mister ‘savonese’ una rosa fatta con tanta fantasia… poi il mister ed il suo staff, ci hanno messo del loro (tanto) ed il risultato è stato eccezionale… Questo non ci stancheremo mai di rimarcarlo: nessuno questa estate avrebbe potuto immaginare di poter raggiungere un tale traguardo poi, è ovvio che conoscendo Tufano, l’appetito vien mangiando.. e di certo il mister, mentre suoi ragazzi ed il suo staff lo stavano abbracciando sul Tre Campanili di Bogliaco, lui aveva già messo nel mirino i quarti di finale col Cagliari (terzo in classifica).

Il commento tecnico della partita? I Tufano’s boys hanno difeso con i denti ogni pallone e conquistato quello che si erano preposti… un gruppo di ‘uomini’ veri.