Sampdoria-Genoa: la vittoria del derby vista dalla Gradinata Sud - Genova 24

Genova. Il Derby della Lanterna è della Sampdoria, decisiva la rete di Sabiri al 25esimo del primo tempo.

La gara è stata molto più maschia che qualitativa. Infondo lo ha aveva detto anche mister Giampaolo alla vigilia: “Non aspettatevi di vedere un Manchester City-Real Madrid“, e così è stato. Con un pizzico di qualità in più e tanta compattezza, i blucerchiati sono riusciti a battere gli acerrimi rivali e compiere un grande passo verso la salvezza (ma servirà ancora qualche punto), mentre per il Genoa è una sconfitta bruciante dalla quale rialzarsi rapidamente per provare ancora a giocarsi le proprie chance nelle prossime gare.

L’atmosfera è stata elettrizzante, da una parte e dall’altra, ma chi sorride è il tifoso sampdoriano che ha vissuto un pomeriggio/serata di grandi emozioni concludersi nel modo desiderato.

In Gradinata Sud il sabato di tifo è partito fuori dal Ferraris, mentre gli ultras e i vari affezionati aspettavano di poter entrare allo stadio:

Ed appena entrati è subito tempo di sistemarsi per caricare più da vicino la propria squadra, unendosi poi ai canti di passione sulle note dell’inno ufficiale e di “Lettera da Amsterdam”, sotto la coreografia tra un sventolio di sciarpe blucerchiate.

Ingresso per il riscaldamento:

Inno Sampdoria:

Lettera ad Amsterdam:

Fischio finale

A dare il via ai festeggiamenti, perdurati per tutta la sera dalla parte doriana del capoluogo, ci ha pensato la Gradinata Sud chiamando a raccolta la squadra come di consueto al termine di ogni gara. Ma in questo caso, ovviamente, c’è qualcosa di speciale: aver vinto il derby tingendo la Lanterna di blucerchiato.