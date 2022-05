Sampdoria Futsal, la stagione regolare si conclude con un successo sull’Altamarca

Campo Ligure. La Sampdoria Futsal ha ragione dello Sporting Altamarca ed archivia la regular season con un importante successo.

I blucerchiati centrano, così, il ventesimo risultato utile consecutivo e chiudono la stagione regolare in testa, a braccetto con Città di Mestre e Gisinti Pistoia (tuttavia, in virtù degli sfavorevoli scontri diretti, i blucerchiati si piazzano in terza posizione ed al primo turno della fase playoff affronteranno il Modena Cavezzo). Una prova sontuosa e convincente, quella fornita dalla formazione di Francesco Cipolla che ha espresso un gioco brillante, ricco di notevoli spunti tecnico-tattici, al cospetto di una compagine ostica e ben disposta in campo da mister Miranda.

I blucerchiati partono forte e sull’asse Foti-Vega incanalano la gara sui binari desiderati. Il solito El Johari dimezza momentaneamente lo svantaggio, prima che la gran girata di un superlativo Gargantini ristabilisca le due lunghezze di vantaggio e consenta alla formazione del presidente Matteo Fortuna di andare al riposo sul parziale di 3-1.

In avvio di ripresa Dos Santos dimezza nuovamente lo svantaggio, prima che lo stesso sia nuovamente ampliato pochissimi istanti più tardi dal bolide dello sloveno Totoskovic. Una rete pesante, quella messa a segno dal pivot doriano, perché, Altamarca cala fisicamente e soprattutto mentalmente, e presta per la quinta volta il fianco alla truppa doriana. Sviercoski, infatti, ruba palla in mezzo al campo, si invola verso la porta avversaria e dinanzi al portiere trevigiano cala la manita. Nel finale il guizzo di Baron fissa il punteggio sul 5-3 in favore di una buonissima Sampdoria.

Il tabellino:

Sampdoria Futsal – Sporting Altamarca 5-3 (p.t. 3-1)

Sampdoria Futsal: Pozzo, Foti, Gargantini, Sviercoski, Salamone; Politano, Ortisi, Vega, Totoskovic, Avellano, Fernandez Rivera, Rossini. All. Cipolla.

Sporting Altamarca: Rossetto, Zannoni, Dos Santos, El Johari; Mohssine, Bon, Halimi, Robazza, Miraglia, Rossetto, Zannoni, Alemao, Baron, Nicolati. All. Miranda.

Arbitri: Bartolomeo Burletti (Palermo), Alessandro Accomando (Olbia). Crono: Olga De Giorgi (Modena).

Marcatori: pt 02’35” Foti (SAM), 06’45” Vega (SAM), 07’36” El Johari (ALT), 19’18” Gargantini (SAM); st 05’40” Dos Santos (ALT), 06’05” Totoskovic (SAM), 10’30” Sviercoski (SAM), 16’40” Baron (ALT).

Ammoniti Vega: (SAM), Totoskovic (SAM).