Sampdoria-Fiorentina, la diretta testuale: Thorsby non sbaglia e sono tre

Genova.

82′ C’è tempo per gli applausi a Candreva, sostituito da Damsgaard

77′ Ripartenza fulminante di Sabiri, che ruba palla a Bonaventura, fa mezzo campo palla al piede e serve Caputo, che spreca tutto, sbagliando mira

74′ Nella Fiorentina dentro Saponara e Terzic per Torreira e Venuti

71′ Terzo gol di Thorsby! Grande azione con Sabiri ispiratore, appoggio per Candreva, che generosamente mette in mezzo. Il norvegese tira un rigore in movimento e non sbaglia

69′ Ammonito Maleh, intervento in scivolata con entrambi i piedi su Candreva

67′ Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Cabral e Ikoné, entrano Piatek e Callejon

65′ Cambio nella Sampdoria: esce Quagliarella per Caputo

61′ Partita molto spezzettata, ora

55′ Gioco fermo per due giocatori a terra: brutta testata tra Vieira e Ikone

54′ Cabral di testa sbaglia mira da buona posizione dopo la sponda di Maleh

49′ Dopo un corner la palla arriva a Igor, che prova il sinistro dal limite dell’area: palla alta sopra la traversa

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria: nella Fiorentina fuori Duncan per Maleh

Primo tempo che termina con la Sampdoria in vantaggio 2-0 e quasi mai in difficoltà. Di Ferrari e Quagliarella le reti. Una squadra libera mentalmente e Fiorentina molto distratta sono gli ingredienti principali di questo risultato.

45′ Saranno due i minuti di recupero

35′ Bonaventura si divora il 2-1: dalla linea dell’area piccola spara fuori, neanche troppo pressato

30′ Raddoppio di Quagliarella! Sabiri lo lancia nello spazio. Tocco morbido col sinistro sul secondo palo dove terracciano non può arrivare

27′ Occasione Sampdoria: cross di Quagliarella dalla sinistra, difesa della Fiorentina non pervenuta, la palla arriva a Candreva al centro dell’area, che prova il tiro, ma Terracciano respinge di pugno

26′ La Fiorentina ci prova con Milenkovic, ma la palla finisce sulla rete sopra la traversa

18′ Ammonito Vieira, fallo su Gonzalez

16′ Sampdoria in vantaggio! Calcio piazzato di Candreva e Alex Ferrari col petto brucia Biraghi

15′ Ammonito Gonzalez, fallo su Candreva

14′ Ammonito Torreira, duro su Sabiri

12′ Gonzalez! In area di rigore il tiro dell’attaccante, che potrebbe essere molto pericoloso, viene deviato in modo provvidenziale da Bereszynski. Calcio d’angolo

10′ Occasione Sampdoria: Duncan per poco non butta la palla nella propria porta cercando di liberare l’area da un cross: sarà solo calcio d’angolo

6′ Erroraccio di Duncan che appoggia la palla di testa verso Candreva, l’ala ha spazio e appoggia per Quagliarella, il cui tiro è deviato in fallo laterale

4′ Altro fuorigioco di Candreva che si era portato davanti a Terracciano

3′ Verticalizzazione per Augello che si invola verso la porta, ma era fuorigioco

1′ Si parte con palla alla Fiorentina che attacca verso la Sud

Diversi striscioni dedicati ai “cugini” del Genoa nella Sud che ha festeggiato la permanenza in serie A salutando i grandi campioni della stagione dello scudetto: Pagliuca, Mannini, Pari, Vierchowod, Invernizzi, Branca e Lombardo con il presidente Lanna.

Giampaolo parte con Quagliarella titolare per l’ultima in casa.

Sampdoria-Fiorentina 3-0

Reti: 16′ Ferrari; 30′ Quagliarella; 71′ Thorsby

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva (82′ Damsgaard), Thorsby, Rincon, Sabiri, Quagliarella (65′ Caputo).

Allenatore: Giampaolo

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Ekdal, Askildsen, Giovinco, Yoshida, Magnani, Murru, Somma, Trimboli.

Fiorentina: Terracciano, Venuti (74′ Terzic), Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira (74′ Saponara), Duncan (46′ Maleh), Ikoné (67′ Callejon), Gonzalez, Cabral (67′ Piatek)

Allenatore: Italiano

A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez, Odriozola, Nastasic, Munteanu, Kokorin

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: Vieira (S); Torreira, Gonzalez, Maleh (F)

Spettatori: 21.331 per un incasso totale di 311.633,50. Abbonati 9.066, quota 116.501,50