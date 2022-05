Sampdoria-Fiorentina: festa salvezza con le “Legends” dello Scudetto 1991

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, l’unico genovese della squadra che vinse il campionato nel 1991, non ha mai fatto mistero di voler puntare sull’orgoglio della tifoseria rendendo saldo il legame con il passato glorioso della squadra, anche in una stagione difficile che come quella che sta volgendo al termine.

Per questo l’idea di creare un club per chi ha scritto la storia della società: “Chi ha fatto la storia diventa leggenda. Si chiama proprio Legends l’esclusivo club blucerchiato che comprenderà i personaggi che hanno segnato con le loro gesta le vicende sportive dell’Unione Calcio Sampdoria dal 1946 ad oggi“, si legge nella nota della Sampdoria.

Questa sera, Il presidente Marco Lanna guiderà tra le torri rosse di Marassi molti ex calciatori delle rose 1990/91 e 1991/92, entrati di diritto nella hall of fame doriana e invitati a Genova per l’occasione.

“Non c’è futuro senza storia ed è questo il motivo per il quale teniamo moltissimo a questo progetto – ha dichiarato lo stesso Lanna -. Chi ha indossato la nostra maglia sa cosa significa il senso di appartenenza blucerchiato e lo porta sempre con sé. Abbiamo scelto di lanciare l’iniziativa in occasione di una partita importantissima per tutti noi proprio per sentirci ancora più uniti, più forti, tutti figli di una stessa Sampdoria. Lunedì alcuni miei ex compagni saranno allo stadio per essere vicini alla squadra e ai tifosi: più siamo, meglio è”.