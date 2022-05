Salvini a Genova chiede “pace in Ucraina e pace fiscale” e scommette su Bucci vincente al primo turno

Genova. No a un ulteriore invio di armi all’Ucraina, ma oltre alla pace sul campo di battaglia, a Matteo Salvini, all’hotel Savoia di Genova per il convegno organizzato dalla Lega “E’ l’Italia che vogliamo”, sta a cuore un’altra pace, quella fiscale.

“Ora o mai più”, dice. E’ uno dei temi affrontati dal capo di un partito che per ora non ha intenzione di destabilizzare il governo Draghi ma che sempre più spesso si pone in maniera critica con le strategie della maggioranza allargata e propone iniziative non di facile applicazione.

Salvini arriva a Genova per la seconda volta dall’inizio della campagna elettorale per le elezioni comunali – probabilmente tornerà per un evento più classicamente di piazza – e non ha molti dubbi su quale sarà l’esito.

“Il centrodestra è unito in tutte le regioni dove si governa e in tutti i Comuni che vanno al voto – afferma il segretario della Lega – sono orgoglioso di aver scommesso su Bucci sindaco cinque anni fa quando pochi altri ci credevano, sono orgoglioso del lavoro fatto in questi cinque anni in una città che sta cambiando volto anche nelle periferie, ricordo Begato”.

“Sono scaramantico ma penso di poter scommettere un euro sul fatto che a Genova si vincerà al primo turno così almeno dedicherò le due settimane dopo il 12 giugno ad altre città dove sarà necessario il ballottaggio – afferma Salvini – Genova è un modello di buona amministrazione, ma ringrazio anche gli uomini e le donne della Lega che per la prima volta nella storia hanno amministrato questa città, se ascoltando i cittadini, sbirciando i sondaggi, leggendo la notizia, la città si può vincere, vuol dire che si è lavorato bene”.

Salvini svicola di fronte alla domanda sulla polemica, rimasta sottopelle, tra Lega e il governatore Toti sul tema dell’assessorato alla Sanità: “Non ho tempo di discutere in questo momento”. Il governatore ligure, pure annunciato sulla locandina dell’evento, non era presente perché impegnato a Roma – hanno fatto sapere dal suo staff – per riunioni sul Pnrr.

Sulla possibilità che l’esperimento di coalizione a Genova, dove Italia Viva sostiene Bucci, si possa estendere a livello nazionale, Salvini afferma: “No, si vede che siamo stati così bravi da convincere anche pezzi del centrosinistra ma mi sembra che Italia Viva sia saldamente collocata nel campo del centrosinistra, quindi non ho in cantiere questo”.

Ma oltre all’orizzonte genovese, il leader del Carroccio guarda a quello nazionale e ciò che sta accadendo dall’Est Europa “in là”. “Pace in Ucraina e pace fiscale in Italia – attacca Salvini – pace fra Ucraina e Russia significa salvare posti di lavoro in Italia. Pensate che in queste ore la Cina sta aumentando lo stoccaggio di tutte le materie prime dal rame al mais al grano all’alluminio. L’India ha messo dei dazi sull’export dell’acciaio. Quindi prima si fermano le armi fra Ucraina e Russia e prima si torna a ragionare”.

E poi sulla “pace fiscale”, quello che è destinato a diventare uno dei cavalli di battaglia della Lega, Salvini spiega: “In Italia dove trovi i miliardi su miliardi su miliardi se non con una grande pace fiscale? Dopo due anni di pandemia tragica, e con una guerra in corso, chiudere tutti i contenziosi fra i contribuenti lo Stato e l’Agenzia delle entrate non è un diritto ma un dovere. Con un duplice vantaggio: lo Stato incassa quello che altrimenti non incasserebbe mai e 15 milioni di Italiani tornerebbero a vivere, lavorare fatturare”.

Secondo l’esponente del centrodestra, per arrivare a questo risultato, il vero nodo è il Pd: “I 5 Stelle quando eravamo al governo insieme una prima pace fiscale l’hanno votata, non so se poi hanno cambiato idea, c’è il nodo del Pd, ma questo tipo di accordo per i cittadini o lo fai dopo una pandemia o con una guerra in corso o non lo fai più”.

“Certo io posso dire – continua Salvini – votiamo l’anno prossimo, vince il centrodestra ed è il primo punto del programma del centrodestra ma sarebbero 10 mesi persi perché le cartelle esattoriale stanno arrivando adesso agli italiani, e gli italiani non hanno 9000 mila euro da pagare all’agenzia delle Entrate dopo due anni di pandemia, dico 9000 euro perché l’80% delle cartelle ha un valore inferiore ai 10mila euro, non stiamo parlando di persone che hanno la villa a Portofino, ma di milioni di italiani che hanno avuto un problema”.

“Io spero che Draghi, che alza i toni su tanti temi, per esempio le spiagge, alzi i toni anche per la vita di 15 milioni di persone, lui ha l’autorevolezza per farlo, sul no del Pd non sta a me giudicare chiedetelo a loro”, conclude.