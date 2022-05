Salerno battuto: l’Iren Genova Quinto chiude la Serie A1 al settimo posto

Genova. Non serve gara 3, non serve la “bella”. L’Iren Genova Quinto, dopo aver superato la Rari Nantes Salerno in Campania 10-9 sabato scorso, bissa il successo alla “Marco Paganuzzi” di Albaro vincendo 11-9 e chiudendo così la serie A1 al settimo posto, il miglior piazzamento della sua storia.

Partita combattuta e dalle mille emozioni, che si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Martha Semino, la mamma del capitano biancorosso Luca Bittarello, tifosa vicinissima alla società, scomparsa improvvisamente in settimana. In vasca un continuo botta e risposta fra le due formazioni, protagoniste di una sfida “eterna” che va avanti ormai da quattro anni. I padroni di casa hanno piazzato il break decisivo nell’ultimo tempo, anche grazie alle parate in superiorità numerica di Pierre Pellegrini, con gli ospiti che per ben tre volte si sono trovati a giocare addirittura con due uomini in più.

“Chiudiamo al settimo posto, un risultato estremamente positivo, ci tenevamo a fare questo risultato davanti al nostro pubblico – commenta Alessandro Nora -. Una stagione ricca di soddisfazioni, con il raggiungimento della final eight di Coppa Italia, una regular season in crescendo, poi i play off in cui abbiamo messo un difficoltà una squadra del calibro dell’Ortigia, per poi onorario il campionato battendo il Salerno senza arrivare a gara 3. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, che non sarebbero venuti qui in vacanza, ma l’abbiamo portata a casa anche grazie ad una grande concentrazione nei minuti finali”.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – RN SALERNO 11-9

(Parziali: 3-2, 4-4, 1-2, 3-1)

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, Villa 1, F. Panerai 3, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 1, N. Figari 2, L. Bittarello, M. Gitto, M. Guidi 2, Valle. All. Del Galdo

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 1, U. Esposito 3, C. Sanges, M. Tomasic 2, N. Cuccovillo 2, M. Elez 1, G. Parrilli, M. Arienzo, D. Pica, G. Taurisano. All. Citro

Arbitri: Nicolai e Paoletti

Note. RN Nuoto Salerno con undici giocatori a referto. Usciti per limite di falli Gambacciani (I), Nora (I) e Tomasic (S) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 3/11 e RN Nuoto Salerno 5/15.