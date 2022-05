Sabato e domenica ai Magazzini del Cotone torna la 21esima edizione della Fiera del disco

Genova. Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2022, presso i magazzini del Cotone, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33, 45, dei MIX, dei CD, dei DVD e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali.

Novità assoluta la mostra dedicata ad Adriano Celentano, per i suoi 65 anni di carriera, con materiale inedito, poster, oggetti personali e discografia.

La Fiera del Disco di Genova sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Troverete ad attendervi oltre 90 Espositori da tutta Italia e anche dall’estero – attentamente selezionati da Ernyaldisko – per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, i MIX, i CD e i DVD. Troverete Espositori specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hiphop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Novità assoluta, durante i giorni della fiera si terrà la mostra di dischi e oggetti rari dedicata ad Adriano Celentano, il personaggio più eclettico e camaleontico del panorama musicale italiano. Durante i giorni della fiera sarà presentato il libro di Simone Polinas – Le origini del mito – La storia di uno che ce l’ha fatta: 140 pagine che non possono mancare nella libreria di tutti coloro che amano Adriano.

«Raccontare la sua vita, scrive Pulinas, è come raccontare uno spaccato della storia del nostro paese». Il libro è stato realizzato grazie anche al supportato di Marco Massari, grande appassionato di musica, che lo ha messo in vendita, in esclusiva e in edizione limitata, presso i negozi Ernyaldisko e la Fiera del disco di Genova.

Sabato 28 maggio alle ore 16:00 è presentato il libro di Simone Pulinas – Le origini del mito – La storia di uno che ce l’ha fatta.

All’interno della Fiera del Disco troverete un’area dedicata interamente ai gadget musicali. Non mancherà propria nulla! Avrete occasione di curiosare tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati.

Nell’Area Porto Antico troverete ristoranti e bar per ogni esigenza e un’ampia area parcheggi vicino l’Acquario. Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale, portato avanti dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, legati da una grande passione per la musica e il vinile.

Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al Records Shop in Via Galata a Genova, ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, e allo shopping online, dove è possibile acquistare vinili, CD, DVD e memorabilia originali, è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud.

Non perdetevi quindi questo eccezionale evento gratuito! Nelle giornate della Fiera del Disco potrete acquistare, scambiare e vendere i vostri dischi, e avrete l’occasione di incontrare persone che condividono la Vostra stessa passione per la musica. La 21° Fiera del Disco di Genova si terrà Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2022 , presso i Magazzini del Cotone, e sarà aperta dalle ore 10:00 alle ore 19:00.