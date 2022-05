Rugby, spicca il derby fra Cus Genova e Pro Recco

Nel programma di questo fine settimana spicca il derby di Serie A fra il CUS Genova e la Pro Recco. È il derby della “ripresa” e, dopo le enormi difficoltà create dalla pandemia, è vera consolazione chiudere lo stesso torneo con un confronto che ci si augura sia seguito sugli spalti da un numeroso pubblico.

Sarà occasione per rivedersi fra tanti amici sui gradoni dello storico stadio Carlini Bollesan per darsi un caloroso arrivederci al futuro Campionato 2022/2023. In questo periodo l’attività agonistica prevede numerosi test di un certo interesse.

Intanto il Savona, ancora in corso per la promozione in Serie B, sarà di scena a Cernusco sul Naviglio nel confronto di ritorno di semifinale. Sempre in Serie C ancora in campo per la graduatoria finale le liguri Amatori Genova, Spezia, Union Riviera, Province dell’Ovest e i cadetti del CUS Genova.

Proseguono anche le due Conference per gli Under 17 e le semifinali per la Coppa Mare e Monti.

SERIE A/GIRONE 1 (IX GIORNATA RITORNO) domenica H.15,30

CUS Genova – Pro Recco (Stadio Carlini/Bollesan arb. Carlo Sgardiolo di Rovigo)

Amatori Alghero – VII Torino (H.13,00)

A.S.R. Milano – Promotica I Centurioni

Parabiago – Biella

ITINERA CUS Torino in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 77, Biella 63, Parabiago 51, I Centurioni 46, A.S.R. 44, VII Torino e Alghero 24, CUS Genova 14, Pro Recco punti 0.

SERIE C/SEMIFINALI/RITORNO domenica H.15,30

Cernusco – Savona (Comunale Cernusco arb. T. Simonotti) and. 15-30 (punti 0-5)

Rho – CUS Pavia (Molinello Rho arb. N.D. Romascu) and. 20-14 (punti 4-1)

SERIE C/GIRONE V° POSTO domenica H.15,30

R.C. Spezia – Amatori Genova (Denis Pieroni/SP arb. J.Kamili)

CLASSIFICA: Parabiago punti 5, Amatori Genova e R.C. Spezia 0.

SERIE C – COPPA MARE E MONTI – domenica H.15,30

Semifinali 1°/4° posto gare di andata

CUS PO – Unione Monferrato (Campo Tagliata/AL)

Volpiano – UR Riviera (ore 14:00 Campo Comunale Settimo T.)

Semifinali 5°/8° posto gare di andata

Collegno – Province dell’Ovest (Campo Certezza Grugliasco)