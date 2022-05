Rossato (Lista Toti) a Dello Strologo: “Fuga da Genova, meglio dare cifre che i numeri”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della candidata della lista Toti Francesca Rossato.

“In fuga da Genova? Quante volte lo si sente dire dai candidati del centrosinistra, che lasciano intendere sia colpa del sindaco Bucci?

Studiando con passione Scienza della Comunicazione diciamo che la mia è una deformazione professionale precoce. Sono andata a vedere un po’ di dati per dimostrare quanto sia facile manipolare le cose.

Partiamo da fine 2019, voglio sperare che nessuno possa attribuire a Bucci dinamiche avvenute a meno di due anni dal suo inizio mandato. Genova al 31 dicembre 2019 aveva 516.752 abitanti, due anni dopo, al 31 dicembre 2021, me aveva persi 5.064, lo 0.89%”.

“Chiaro segno – secondo Dello Strologo e compagni – di una città dalla quale scappano tutti.

Ho controllato cosa accade in Italia. Nello stesso periodo, l’intera nazione ha perso 658mila abitanti, pari all’1.1% della popolazione di fine 2019. Colpa anche del Covid che ha picchiato duro, eppure una città tradizionalmente anziana come Genova ha avuto un decremento demografico minore rispetto alla media italiana”.

“Sono andata a vedere cosa hanno fatto le città vicine, Torino e Milano, per esempio, dove non governava Bucci. Il capoluogo piemontese ha perso 9.615 abitanti, pari all’ 1.12%. Milano addirittura il 2.69% con 37.877 cittadini in meno. Addirittura Genova era l’unica, con 658 residenti in più nel 2020, che aveva tentato un “rimbalzo” subito stroncato anche dagli effetti della pandemia”.

“Ho 19 anni e voglio farmi un futuro nella mia meravigliosa Genova. Sarà che la “decrescita felice” è uno dei capisaldi del centrosinistra, ma a me fa male veder usare la scienza della comunicazione contro la mia città, manipolando i dati”.