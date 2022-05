Una vittoria di grande importanza quella raggiunta dal Rivasamba contro il Pietra Ligure, decisa dalla rete del subentrato Simone Cuneo.

L’emozione del ragazzo è stata tanta, consapevole di quanto questa rete avrà un valore elevato in chiave salvezza: “Abbiamo lottato fino all’ultimo contro una squadra forte: l’espulsione ci ha un po’ aiutato ed è arrivato il mio primo gol, sono contentissimo per questo bellissimo gruppo che non mi ha fatto neanche respirare in quel bellissimo abbraccio collettivo. Proprio grazie a questo siamo riusciti ad uscire da un brutto momento e fare un bel filotto di vittorie, ci basterebbe un pareggio per arrivare ad una salvezza che meritiamo”.

Infine alcune dediche: “Alla mia famiglia, ai miei fratelli e a tutti i miei amici”