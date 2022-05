Rifiuti, nel Tigullio affidamento ad Amiu senza gara? Garibaldi (Pd): “Decisione unilaterale di Bucci”

Chiavari. “Da tempo i Comuni del Tigullio sostengono che Bucci, da Sindaco anche della Città Metropolitana, non può decidere a tavolino e in modo unilaterale che a gestire i rifiuti nel Tigullio sia AMIU (l’azienda in house del Comune di Genova), ma che vada fatta una gara. Anche perché nel capoluogo la raccolta differenziata sta sotto il 40%, mentre invece nei comuni costieri è al di sopra del 65%, solo per fare alcuni paragoni”, dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi in merito al futuro della gestione dei rifiuti nel Tigullio.

“Da mesi sosteniamo – prosegue il capogruppo – che la proposta della giunta, sul disegno di legge regionale – ora sospeso – sulla gestione del ciclo dei rifiuti, sia sbagliata, per tre motivi: primo, crea un inutile carrozzone per la gestione, con costi di 2,6 milioni di euro l’anno sui liguri, caricate direttamente sulla TARI; due, perché la Regione centralizza, come nessun’altra in Italia, la gestione in un unico bacino regionale, senza alcun tipo di voce in capitolo da parte dei Comuni e infine, perché decide le forme degli affidamenti dei servizi, senza considerare i percorsi dal basso e le differenze territoriale e di impostazione”.

“Siamo convinti, invece – conclude Garibaldi – che serve un coinvolgimento dei Comuni, che conoscono punti di forza e debolezze dei propri territori. Se manca questo tassello il rischio è che anziché migliorare la raccolta, questa possa peggiorare. Il punto è che entro il 2022 va deciso l’affidamento del servizio. La Città metropolitana dipende dalle elezioni comunali, e il Consiglio Metropolitano sarà rieletto nell’autunno, se non delibererà in tempo sarà la Regione a farlo. E cosa farà? Proporrà la soluzione in house, o farà la gara, come richiesto dai Comuni? E’ centrale capire questo aspetto. Per questo proporrò ai miei colleghi un atto di indirizzo alla giunta, affinché chieda la gara per l’affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti nel Tigullio e non l’affidamento in house”.