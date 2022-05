Riapre il Parco avventura del Righi: la stagione 2022 parte il 7 maggio

Genova. Riapre il Parco Avventura del Righi: sabato 7 maggio l’inaugurazione della stagione 2022.

Percorsi sospesi, con l’esplorazione di piattaforme e ostacoli sulle cime degli alberi, un modo per vivere la natura da un punto di vista nuovo a due passi dalle antiche mura seicentesche di Genova, che sono state pulite e manutenute durante l’inverno dalla direzione del Parco e raccontano una storia davvero straordinaria della nostra città.

“Quest’inverno abbiamo lavorato moltissimo per rendere il nostro Parco sempre più grande e dare nuovi servizi ai bambini e alle famiglie − spiega il titolare del parco Romolo Benvenuto − il Parco è diventato negli anni un punto di riferimento per i genovesi e anche nei momenti più difficili abbiamo sempre lavorato per garantirne l’apertura. Il Parco Avventura è completamente immerso nella natura, abbiamo allestito nuovi percorsi sugli alberi vista mare e costruito gazebo con tavoli e panche, attrezzati anche con barbecue, per feste di compleanno e ricorrenze. A Giugno partirà anche il Centro estivo del Parco, che grande successo ha avuto lo scorso anno, un innovativo servizio pensato per i bambini e le loro famiglie con tantissime attività ludiche e ricreative all’aperto curate da educatrici professioniste”.

L’apertura è sabato e domenica dalle 10 alle 18. La prenotazione si può fare per telefono o via WhatsApp al numero 331 7607496.

Il Parco Avventura ha dieci percorsi, con oltre settanta piattaforme sugli alberi e tanti istruttori a disposizione. I nove percorsi per ragazzi e adulti hanno diversi gradi di difficoltà e un percorso, con annessa casetta degli scoiattoli e carrucola “a portata di mamma e papà”, è dedicato ai più piccini tra i tre e i sei anni, il Cip e Ciop.

Sino alla fine delle scuole il Parco Avventura aprirà tutti i sabati, le domeniche ed i festivi dalle 10 alle 18, mentre dall’inizio delle vacanze scolastiche fino metà settembre sarà aperto tutti i giorni.