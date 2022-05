Recupero e miglioramento dei sentieri in provincia di Genova: bando prorogato al 30 giugno

Genova. Recupero e miglioramento dei sentieri, interventi di ingegneria naturalistica, valorizzazione e restauro degli elementi storici dei percorsi, creazione di piccole infrastrutture di servizio (aree di sosta attrezzate, bike-park, laghetti e zone, umide, spiagge fluviali, bici-grill…), questi sono alcuni degli investimenti previsti dal bando dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese “La rete delle piccole infrastrutture – La sentieristica”, prorogato al 30 giugno 2022. La scelta è stata dettata soprattutto dall’epidemia conosciuta come “peste suina” che ha impedito per diversi mesi ai tecnici incaricati di accedere alla rete sentieristica e di effettuare i sopralluoghi propedeutici alla predisposizione delle documentazione necessaria per partecipare al bando.

Il bando ha una dotazione finanziaria di 370.000,00 € ed è rivolto a Comuni singoli o associati, Enti Parco e Unioni di Comuni che ricadano all’interno dell’area di competenza dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l. Il territorio è molto ampio e comprende le Valli Stura, Orba e Leira, l’Alta Val Polcevera, l’Alta Val Bisagno, le Valli del Recco e Val Fontanabuona (inclusi Leivi, Cogorno e Carasco).

Per poter partecipare al bando gli interventi devono interessare un percorso inserito nella Carta Inventario della Rete Escursionistica Ligure (REL) o per il quale sia stata avviata la procedura di iscrizione alla REL al momento della presentazione della domanda. Le Spese ammissibili contemplano opere edili, impianti, acquisto di arredi e attrezzature; cartellonistica, acquisto materiali hardware e software; spese di assistenza.

Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile ed ogni beneficiario potrà usufruire di un contributo massimo di 30.000,00 €.

Il “turismo verde” rappresenta un’occasione per l’entroterra, le strategie mirate che il GAL Genovese sta portando avanti consentiranno la creazione di prodotti turistici riconoscibili e autentici mettendo in rete le emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche già presenti e che necessitano di essere conosciute e promosse, anche attraverso sistemi informativi digitali ed innovativi.

Gli investimenti sopracitati costituiscono solo alcuni degli interventi previsti dal GAL Genovese, attraverso i propri bandi, nell’ambito della strategia di valorizzazione turistica del territorio: tali bandi dedicati alle reti museali in Val Fontanabuona e Valli del SOL, alla Ciclovia dell’ardesia in Val Fontanabuona, alla valorizzazione dell’Alta Via dei Monti Liguri con il “Progetto di cooperazione AV2020 – da sentiero di crinale a rete di persone”, alla creazione o riqualificazione delle strutture ricettive extralberghiere, consentiranno di offrire nuovi servizi al turista e nuove prospettive imprenditoriali per chi vive in questi territori.

Il Bando dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese è finanziato dal Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Liguria e dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) (Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” – Tipologia di Intervento 7.5.1.1p1 “La rete delle piccole infrastrutture – la sentieristica – seconda apertura” dell’SSL “Qualità & Sviluppo” dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l.

A questo link il bando completo