Recco, percorsi pedonali: in fase conclusiva la prima attività di sfalcio sui 13 chilometri

Recco. È in corso, e si concluderà entro la fine del mese, la prima campagna di sfalcio dell’erba su tutte le strade pedonali del territorio da parte degli addetti di una ditta specializzata, anche per rispondere alle richieste che sono arrivate in comune circa le aree più critiche.

“Con l’avvicinarsi della stagione estiva e per rendere accessibili e decorosi i percorsi pedonali abbiamo programmato la prima campagna di sfalcio della stagione – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – inoltre, per mantenere costante il livello di pulizia, a questo intervento ne seguirà un altro nel mese di giugno e, successivamente, un terzo a settembre”.

E proseguono: “Le attività sono state programmate dagli uffici comunali e interesseranno tutti i tredici chilometri delle strade pedonali cittadine. Stiamo riqualificando alcune pedonali che richiedevano da anni manutenzione, per permetterne l’accesso in sicurezza”.

Poi concludono: “Invitiamo quindi la cittadinanza a tenere in ordine il suolo pubblico adiacente alle proprie abitazioni per garantire i corretti standard igienici ed eliminare i rischi alla pubblica incolumità che derivano dalla presenza di siepi e rami che occupano le strade e restringono la strada”.

Per assicurare la piena fruibilità del territorio quest’anno, e per la prima volta, l’Amministrazione comunale ha programmato tre successive campagne di sfalcio del verde pubblico, per ogni singola zona cittadina, a differenza di quanto avveniva negli anni scorsi in cui era prevista una sola attività di pulizia e riqualificazione del territorio.